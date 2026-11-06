金管會正式發佈限空令 提出五大救市措施

繼國安基金宣布下午已召開臨時委員會議並且決議第10次進場護盤之後，金管會隨即在傍晚宣布限空令措施。

金管會宣布的限空令包括調整每日盤中借券賣出委託數量，及融券保證金成數等措施，自115年11月9日起，也就是下週一開始採行下列措施：

一、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求的借券賣出，得不受限制。

二、上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。

三、投資人經證券金融事業或證券商同意，除115年3月30日已將上市（櫃）股票零股及興櫃股票納入抵繳擔保品範圍外，並得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額（例如:複委託的外國有價證券）。

四、現行上市櫃公司買回庫藏股已採電子化申報，鼓勵上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股。

五、鼓勵上市櫃公司適時召開法人說明會或參與主題式業績發表會，主動對外說明公司營運現況、財務表現、產業展望及未來發展策略。

金管會也表示，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。

去年台股因應美國總統川普對等關稅政策帶來的衝擊，金管會在假日宣布祭出限空令，包括調整每日盤中借券賣出委託數量，以及融券保證金成數等穩定措施。其中，借券賣出限額由30%降至3%，融券保證金由90%提高至130%，另外也放寬融資融券補繳擔保品種類來降低投資人被融資追繳的壓力，此次的限空令措施大體上可說跟上次相同。