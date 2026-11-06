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台股今開盤暴跌近3,800點 國安基金拍板授權護盤

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台股近期劇烈震盪，6日開盤大跌近3,800點。聯合報系資料照
台股近期劇烈震盪，6日開盤大跌近3,800點。聯合報系資料照

台股本周重挫5,510點，國安基金6日下午召開臨時委員會議，決議授權執行秘書視市場情況動用資金護盤。國安基金指出，台股收盤已較今年高點下跌逾兩成，加上外資持續大幅賣超、國際政經情勢仍有高度不確定性，短期市場信心明顯不足。

台股6日開盤大跌近3,800點，盤中最低跌至37,837點，為近期低點，終場收在39,701點，較今年高點49,968點下跌10,267點，跌幅20.55%。從11月2日至6日，台股累計下跌5,510點，跌幅達12.19%。

國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本周跌幅僅次於費城半導體指數的15.7%。外資10月賣超台股9,943.16億元，創史上單月新高，11月賣壓持續，截至6日已累計賣超5,244億元，加深台股跌勢。

國安基金指出，台灣經濟基本面良好，但台股以高科技股為主，與費城半導體指數連動緊密，海外科技股走弱也拖累台股。委員會認為，近期國際情勢與資金大幅移動已明顯影響投資信心，金融市場有失序之虞，符合《國家金融安定基金設置及管理條例》第8條所定情形，因此授權執行秘書視情況動用資金，執行市場安定任務。

國安基金 台股 護盤

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