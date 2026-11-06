出手了！台股今日暴跌 國安基金宣布第10度進場護盤

國安基金宣布出手了！財政部表示，國安基金6日下午召開第131次臨時委員會議，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。這已是國安基金第10度進場護盤。

美國民主黨勝選引發AI投資疑慮，與台股連動密切的費城半導體指數周四暴跌逾12%，掀起科技股拋售潮，亞洲股市也崩盤，日股今日重挫近6%、韓股更一度下殺逾8%，終場大跌超過6%；台股6日早盤一度暴跌3737.67點，指數最低來到37837.05點，創下史上盤中最大跌點，儘管盤中跌勢收斂，但終場仍下跌1,872點，收在39,701.64點。

國安基金發布新聞稿指出，台股加權指數近日巨幅波動，累計11月2日至6日共下跌5,510點，尤其6日開盤跌近3,800點，盤中最低37,837點為近期最低點，收盤39,701點，距離今年高點49,968點，下跌10,267點，跌幅20.55%，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定性仍高，經本基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本周跌幅達12.19%，僅次於費半跌幅15.7%。另10月外資累計賣超達新台幣9,943.16億元，創史上單月最高，11月持續賣超，截至11月6日止，累計賣超5,244億元，加深台股下跌趨勢。

國安基金指出，我國經濟基本面良好，惟台股以高科技股為主，與美股費半連動緊密，導致國內股市也同步下跌，短期內市場信心明顯不足，經本基金管理委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，爰決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。