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美擬暫停先進AI發展引發台股暴跌 AI代工廠單周市值蒸發6,722億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

美國期中選舉、民主黨全面翻盤大勝，引發AI概念股暴跌，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、仁寶（2324）等代工大廠也難逃跌勢，6日收盤幾乎都下跌3%以上，且代工廠本周跌幅都在一成以上，單周市值蒸發超過6,722億元。

美國民主黨在期中選舉大勝，在掌控參眾兩議院後，民主黨有意推出暫停先進AI發展，引發美股全面暴跌，台灣科技廠由於是AI硬體最大供應來源，因此同樣讓台股跌幅慘重。

其中，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠6日普遍開低，雖然盤中有跌幅收斂趨勢，但僅廣達、仁寶收跌3％左右，緯創、緯穎等股價跌幅都在5％以上，緯穎股價更寫下分割以來最低價，達1,555元，英業達則收盤下跌約4.3％，鴻海下跌4.5％。

累計各大代工廠單周跌幅大約都在一成以上，僅廣達單周下跌8.2％，鴻海下跌約8.6％，跌幅相對較少，當中又以緯穎單周下跌14.4％最高。

至於在市值表現上，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶等代工大廠表現同樣慘重，鴻海單周市值一口氣減少2,941億元，其次是緯穎減少1,454億元，第三是緯創減少823億元，累計上述代工廠本周市值一共減少6,722億元。

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