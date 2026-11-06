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台股暴跌 李鎮宇：加速籌碼沉澱 10檔權值股回升將使大盤再上5萬點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新投顧副董事長李鎮宇表示，台股暴跌將加速籌碼沉澱 10檔權值股回升將使大盤再上5萬點。示意圖。聯合報系資料照
台新投顧副董事長李鎮宇表示，台股暴跌將加速籌碼沉澱 10檔權值股回升將使大盤再上5萬點。示意圖。聯合報系資料照

台股今日開盤之後下殺超過3700點，雖然終場跌幅收斂，但是市場依舊人心惶惶，台新投顧副董事長李鎮宇表示，此波加權指數從最高點一路跌至最低37837點，指數跌幅達24.3% ，但融資水位仍高，且減少幅度僅11.77% ，預計洗籌碼尚未結束，他認為今日台股暴跌之後，籌碼後續將加速沉澱，2027年加權指數仍上看5萬點。

各大重量級電子股權重占比相當高，根據台新投顧的預估，若以各公司的目標價來計算，李鎮宇分析，台積電所佔權重高達四成，目標價2,900元，可望貢獻約6,064點，加計各大電子權值股的貢獻點數，合計貢獻約一萬點，推升加權指數有機會挑戰5萬點。

所謂一萬點貢獻量，主要是依照10檔重要的大型權值股，包括台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光、廣達、奇鋐、智邦、欣興、台光電的股價從谷底回升來推估，除了台積電之外，多檔千金股包括今天收盤價1055元的台達電和收盤價為3390元的聯發科，台新投顧給的目標價分別為1950元和6000元，台光電的收盤價為3820元，目標價則給到8000元，將分別貢獻大盤上漲711點、1280點、458點。

台新投顧對於選後的美國AI需求和電力供應則分析，美國資料中心每年新增量約占當年需求50%，受惠生成式AI爆發，美國為全球資料中心擴建主力，每年新增量穩占全球近半份額預估至2030年，美國累計容量將破百GW，全球占比亦逐步攀升逼近四成水準，而民主黨勝選預期將對短期AI建置進度出現滯延狀況，尋求相關配套措施。

台股 李鎮宇

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