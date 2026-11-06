美國恐將嚴管AI 擊中台股主力 經濟部也坐不住：對台灣產業要有信心

台股6日盤中暴跌3737點，改寫史上最大跌點紀錄，終場重挫1873點，則躋身收盤史上第4大跌點，市值蒸發5.69兆元。由於此次空頭血洗大盤的主要原因是人工智慧（AI）監管趨嚴疑慮，正面衝擊台股主力，連經濟部也罕見跳出來信心喊話表示，台灣擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，各界要對台灣產業有信心。

經濟部表示，觀察近期台灣各項經濟表現，經濟成長率、工業生產指數和進出口表現等極富成長動能，雖然近期我國股市下跌修正，但是台灣產業能量好，請各界對臺灣產業要有信心。

經濟部指出，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上相關產品價格調漲與消費性電子新品備貨需求挹注，推升電子資通產品出貨及生產動能，並帶動相關基礎設施需求與部分傳統產業增產。主計總處10月公布，115年第3季經濟成長率概估為14.36％。

經濟部觀察我國製造業生產指數，今年1至9月指數為135.48，較去年同期成長21.83%；出口金額超過6600億美元，較去年同期成長46.2%；外銷訂單達8100多億美元，較去年同期成長56.01%，雙雙超越去年全年水準。

其中，8、9月外銷訂單連續2個月突破千億美元，展現強勁接單動能。預估今年出口將突破8000億美元、上看9000億美元，外銷訂單更可望站上兆美元，展現臺灣工業強勁的競爭力與韌性。

此外，今年1至9月外人投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元，顯示外商對台灣投資環境的信心；又今年招商論壇計掌握27家廠商，未來投資金額約計6660億元，較去年大幅成長315%，外商投資續創佳績。經濟部並與其中13家代表性廠商簽署意向書（LOI），未來投資金額約計621億元，較去年成長28.5%。

經濟部指出，從產業方面來看，AI及雲端應用帶動伺服器、交換器與儲存設備需求，也推升晶圓代工、IC封測、記憶體、IC設計及載板等產品需求。傳統產業則受惠於半導體先進製程與高階封測擴產，以及工具機訂單增加，帶動機械設備及相關零組件增產；基本金屬業隨市場需求回溫及電子產業需求成長，熱軋鋼捲板、靶材與鋼胚等產品生產增加。

此外，AI資料中心建置、國內強韌電網計畫，帶動變壓器與輸配電設備需求；部分電子及工業用塑膠製品亦受惠於AI供應鏈需求，加上原料價格上漲推升售價，帶動接單金額成長。

經濟部強調，全球經濟雖面臨地緣政治及貿易政策的不確定性，政府將持續關注美國期中選舉結果對後續關稅、產業及經貿政策走向的影響。全球AI、高效能運算及雲端服務等新興科技應用需求，預計可維持擴增態勢，以及雲端服務大廠積極投資AI基礎設施帶動下，我國半導體先進製程、高階封裝及伺服器等相關供應鏈生產動能可持續擴大，加以近期無人機、機器人及衛星通訊等產業興起，出現產業發展新應用的機會。

經濟部重申，我國擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，呼籲各界對台灣產業有信心。