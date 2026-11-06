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美股帶著亞股暴跌 AI行情真變天？企業盈餘與市場情緒大反差

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美股、台股暴跌，基金平台表示，股價全面下跌，不代表企業獲利同步惡化。記者曾原信／攝影
美股、台股暴跌，基金平台表示，股價全面下跌，不代表企業獲利同步惡化。記者曾原信／攝影

美股5日遭遇猛烈賣壓，恐慌情緒迅速蔓延亞洲，6日台、日、韓股市同步重挫，全球科技股面臨嚴峻考驗。投資人想問，AI投資熱潮真的要變天了嗎？基金平台指出，美國期中選舉後的AI監管疑慮，確實衝擊市場信心，但股價全面下跌，不代表企業獲利同步惡化，根據最新財報，美國企業盈餘仍大幅成長28%，與市場悲觀情緒形成強烈反差。

鉅亨買基金投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，市場擔憂美國AI監管趨嚴，可能限制資料中心建設，進而衝擊晶片、設備及相關供應鏈需求，由於台灣、韓國及日本在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，美國科技股重挫，也迅速波及亞洲市場。但政策風險不等於AI需求全面熄火，即使部分資料中心建設進度放緩，也不代表所有企業訂單與獲利同步轉弱。此次賣壓甚至擴散至美股11大類股，顯示市場已將特定產業的不確定性放大為整體經濟風險，短期反應可能過度。

羅瑤庭指出，根據彭博第三季財報統計，標普500指數已有逾八成企業公布財報，整體營收成長13.2%、盈餘大增28%，且11大產業營收與盈餘均呈正成長；其中，科技業盈餘成長66.4%、工業成長36.2%，金融、醫療及消費相關產業也持續擴張，顯示美國經濟成長並非僅靠AI科技巨頭支撐。他強調，美國是全球AI投資與終端需求的重要來源，只要企業資本支出與獲利動能未出現持續惡化，台灣及亞洲科技供應鏈的中長期成長機會仍值得關注。

股市急跌後，後市轉趨悲觀？鉅亨買基金回測歷史數據，以5個交易日累計下跌至少10%為條件，統計主要股市後續表現。結果顯示，標普500指數急跌後一年平均報酬達20.2%，費城半導體指數更達26%；台灣加權指數與那斯達克指數也分別有11.9%及11.6%的平均報酬。

羅瑤庭表示，四大指數在急跌後3個月、6個月及1年平均報酬均為正值，顯示市場短期恐慌未必延續，拉長投資時間仍有修復機會，但歷史表現不保證未來報酬，後市仍須觀察企業獲利與政策變化。

面對全球股市震盪，羅瑤庭建議，投資人不必急於猜測市場底部，而應重新檢視資產配置，避免過度集中單一市場或產業。

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