曾崩8成！2分鐘看完台股60年關鍵起落 回顧驚心動魄10大轉折

從1966年加權指數約100點起步，到1990年首次突破萬點，再到2026年盤中逼近5萬點大關，台股60年來走過一段驚人的成長歷程。然而，這條上漲曲線並非一路順遂，期間歷經股市泡沫、亞洲金融風暴、網路泡沫、全球金融海嘯、新冠疫情，以及美國關稅政策衝擊，每一次重大事件都在台股K線上留下劇烈震盪的痕跡。以下回顧這60年來，台股究竟經歷過哪些令人難忘的暴漲暴跌？

一、1987年至1990年：台灣錢淹腳目！萬點行情背後藏著泡沫危機

1980年代後期，台灣經濟快速成長，加上資金充沛、投資熱潮興起，股市迎來前所未有的多頭行情。當時「台灣錢淹腳目」成為流行語，股市也成為民眾追逐財富的重要管道。

1987年台股約在2,332點，1988年已突破4,000點，1989年更一舉衝上9,849點。隨著市場投機氣氛愈來愈濃厚，台股最終於1990年2月12日創下12,682點的歷史高峰。

然而，市場泡沫隨後破裂，台股在短短數月內從萬點高峰一路崩跌至約2,485點，最大跌幅超過80%。這場股災成為台灣股市史上最慘烈的崩盤之一，也讓不少投資人多年累積的財富在短時間內大幅縮水。

二、1997年至1998年：亞洲金融風暴席捲，台股從高點重挫

1997年亞洲金融風暴爆發，泰國率先陷入貨幣危機，隨後衝擊印尼、南韓等亞洲經濟體。區域金融市場陷入動盪，台灣雖然受到的衝擊相對有限，股市仍難逃賣壓。

1997年8月台股來到約8,338點，隨後受到亞洲金融風暴影響，市場大幅震盪。外資撤離亞洲市場、匯率波動與投資信心下滑，使台股再度面臨一波修正壓力。

三、2000年至2001年：網路泡沫破滅！科技股狂熱變成崩盤噩夢

進入2000年，全球網際網路產業快速崛起，科技股成為市場最熱門的投資標的。台股也在電子股帶動下重返萬點，當時指數一度達到10,393點。

不過，隨著美國網路科技股泡沫破裂，全球科技股接連重挫，台股同樣遭受衝擊。2001年又遇上美國911恐怖攻擊事件，進一步加劇金融市場的不安情緒。

台股從萬點高峰一路跌至3,400點附近，整波跌幅約67%，是繼1990年股災後最嚴重的市場修正之一。

四、2008年：全球金融海嘯襲來，台股半年跌掉逾5成

2008年，美國次級房貸危機迅速惡化，雷曼兄弟宣布破產，引爆全球金融海嘯，國際股市接連崩跌，台灣也無法置身事外。

台股在金融海嘯期間一路下探，2008年一度跌破4,000點。若從2007年約9,800點的高檔計算，至2008年最低約3,955點，整波跌幅逼近6成。

金融海嘯不僅衝擊金融市場，也讓全球消費與企業投資急凍，台灣出口導向產業面臨龐大壓力，電子、金融及傳統產業股價全面受挫。

五、2018年：美中貿易戰開打！台股單日狂瀉660點、失守萬點

2018年，美國與中國貿易衝突升溫，雙方陸續祭出關稅措施，加上美國升息壓力，全球股市再度面臨震盪。

2018年台股一度來到約10,504點，但隨著市場擔心貿易戰衝擊全球供應鏈，股市開始回落。

其中，2018年10月11日更成為關鍵的一天。受到美股重挫與貿易戰疑慮影響，台股終場暴跌660.72點，收在9,806.11點，跌幅達6.31%，不僅創下當時史上最大收盤跌點紀錄，也結束台股長時間站穩萬點的行情。

六、2020年：新冠疫情引爆全球股災，台股跌破9,000點後強勢翻身

2020年初，新冠疫情迅速蔓延全球，各國陸續實施封鎖措施，經濟活動陷入停擺，國際金融市場也爆發恐慌性賣壓。

台股在短短數週內急速下殺。2020年3月19日，加權指數盤中一度跌至約8,523點，創下近4年新低，當天終場收在8,681.34點，下跌537.33點，跌幅5.83%。台股在短短10個交易日內累計下跌約2,640點，反映市場對疫情衝擊全球經濟的高度恐慌。

不過，隨著各國央行推出貨幣寬鬆措施，加上遠距辦公、雲端運算及電子產品需求快速成長，台灣半導體產業受惠，台股也展開強勁反彈。

這波行情不僅讓台股逐漸收復疫情期間的跌幅，更在2020年重新突破1990年所創下、屹立30年的12,682點歷史高峰。

七、2022年：升息與通膨雙重夾擊，萬八行情急轉直下

隨著全球經濟走出疫情陰霾，台股在2021年至2022年初延續多頭走勢，半導體及電子權值股持續受到市場追捧。

2022年台股一度站上18,500點，但隨著美國聯準會啟動激進升息，加上全球通膨升溫、俄烏戰爭及科技業庫存調整，市場行情迅速反轉。

台股隨後跌破萬五關卡，2022年全年高低點之間的回檔幅度超過3成。原本支撐股市上漲的寬鬆資金環境，也在升息循環中逐漸消退。

八、2024年：AI熱潮推升台股創高，卻遇上黑色星期一暴跌1,807點

2024年，生成式AI熱潮席捲全球，帶動半導體、AI伺服器及相關供應鏈股價上漲，台積電等科技權值股成為推升台股的重要力量。

台股於2024年7月11日創下24,416點的歷史新高，但行情隨後急轉直下。受到美國經濟衰退疑慮、國際股市下殺及市場籌碼鬆動影響，在8月5日上演驚人的黑色星期一，終場暴跌1,807.21點，收在19,830.88點，跌幅高達8.35%，刷新當時台股史上最大單日跌點與跌幅紀錄。

從7月高點到8月5日收盤，短短不到一個月，台股累計下跌約4,559點，跌幅達18.68%。就連領軍AI行情的台積電，當天盤中也一度觸及跌停價，凸顯市場恐慌情緒。

2025年，美國總統川普宣布對等關稅政策，引發全球金融市場劇烈震盪，台股更在短短幾個交易日內接連寫下歷史紀錄。

2025年4月7日，台股在清明連假後恢復交易，受到美國關稅政策衝擊，加權指數開盤後迅速下殺，終場暴跌2,065.87點，收在19,232.35點，跌幅高達9.7%，同時刷新當時最大單日跌點及跌幅紀錄。

當天上市櫃共有1,702家公司跌停，市場出現大規模恐慌性賣壓。隨後幾個交易日，台股持續走弱，4月9日盤中一度下探17,306.97點。

但就在投資人信心跌至谷底之際，川普宣布暫緩實施部分高額對等關稅90天，市場情緒瞬間逆轉。

2025年4月10日，台股上演驚人反彈，終場大漲1,608.27點，收在19,000.03點，漲幅9.25%，刷新當時史上最大單日漲點及漲幅紀錄。

從連續暴跌到單日暴漲，這段行情也成為台股歷史上最戲劇化的反轉之一。

十、2026年：AI狂潮推升台股逼近5萬點，60年指數成長近500倍

走過一次又一次金融危機，台股在2026年迎來新一波歷史性行情。AI基礎建設需求、先進半導體製程及科技權值股表現，成為推動大盤持續創高的重要動能。

從1966年約100點起步，經歷1990年的12,682點、2000年的網路泡沫，以及近年AI帶動的多頭行情，最終在2026年逼近5萬點大關。

2026年10月6日，台股盤中最高來到49,968.92點，距離5萬點只差31.08點，台積電當天盤中也創下2,590元新高。

不過，衝高之後行情再度出現修正。台股從10月29日到11月6日連跌7個交易日，9天共跌掉6,666.69點，失守4萬點大關。

圖／AI協作

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