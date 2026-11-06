台股震盪 經濟部出面喊話：對台灣產業要有信心

台股震盪重挫投資人信心，經濟部6日信心喊話，強調台灣產業基本面良好，經濟成長、工業生產及出口表現均維持強勁動能。預估今年全年出口可望突破8,000億美元、上看9,000億美元，外銷訂單更有機會站上兆美元大關，呼籲各界對台灣產業保持信心。

經濟部指出，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上相關產品價格調漲，以及消費性電子新品備貨需求挹注，推升電子資通產品出貨及生產動能，並帶動部分傳統產業增產。主計總處10月底公布，今年第3季經濟成長率概估達14.36%，顯示國內經濟成長動能強勁。

從各項經濟指標觀察，今年1至9月製造業生產指數達135.48，較去年同期成長21.83%；累計出口金額突破6,600億美元，年增46.2%；外銷訂單達8,100多億美元，年增56.01%，出口與外銷訂單均已超越去年全年規模。

其中，8、9月外銷訂單連續兩個月突破千億美元，展現強勁接單動能。經濟部預估，今年出口將突破8,000億美元、上看9,000億美元，全年外銷訂單更可望突破1兆美元。

外商投資方面，今年1至9月外人投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元。經濟部表示，今年招商論壇共掌握27家廠商未來投資計畫，預估投資金額約6,660億元，較去年大幅成長315%；其中，經濟部已與13家代表性廠商簽署投資意向書（LOI），未來投資金額約621億元，年增28.5%。

從產業別觀察，AI及雲端應用帶動伺服器、交換器及儲存設備需求，進一步推升晶圓代工、IC封測、記憶體、IC設計及載板等供應鏈商機。傳統產業方面，半導體先進製程與高階封測持續擴產，加上工具機訂單增加，帶動機械設備及相關零組件增產；基本金屬業也受市場需求回溫及電子產業需求增加，帶動熱軋鋼捲板、靶材及鋼胚等產品生產成長。

此外，AI資料中心建置及國內強韌電網計畫，持續推升變壓器與輸配電設備需求；部分電子及工業用塑膠製品也受惠AI供應鏈需求，加上原料價格上漲推升售價，帶動接單金額成長。

展望未來，經濟部表示，全球經濟仍面臨地緣政治及貿易政策不確定性，政府將持續關注美國期中選舉結果對後續關稅、產業及經貿政策走向的影響。不過，隨全球雲端服務大廠持續擴大AI基礎設施投資，預期台灣半導體先進製程、高階封裝及伺服器等供應鏈生產動能仍可延續，加上無人機、機器人及衛星通訊等新興產業崛起，也將帶來新的成長機會。

經濟部強調，未來政策重點將放在協助傳統產業及中小企業分享高科技成長紅利。政府將運用千億元規模預算，透過數位轉型、淨零轉型、通路發展、群聚共榮及新創拔尖等五大策略，加速中小微企業升級。

同時，也將積極協助扣件、機械、石化、塑橡膠及紡織等傳統產業切入高科技供應鏈，掌握相關零組件需求。經濟部重申，我國擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，呼籲各界對台灣產業有信心。