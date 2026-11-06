快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪 經濟部出面喊話：對台灣產業要有信心

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台股震盪重挫投資人信心，經濟部6日信心喊話，強調台灣產業基本面良好，經濟成長、工業生產及出口表現均維持強勁動能。預估今年全年出口可望突破8,000億美元、上看9,000億美元，外銷訂單更有機會站上兆美元大關，呼籲各界對台灣產業保持信心。

經濟部指出，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上相關產品價格調漲，以及消費性電子新品備貨需求挹注，推升電子資通產品出貨及生產動能，並帶動部分傳統產業增產。主計總處10月底公布，今年第3季經濟成長率概估達14.36%，顯示國內經濟成長動能強勁。

從各項經濟指標觀察，今年1至9月製造業生產指數達135.48，較去年同期成長21.83%；累計出口金額突破6,600億美元，年增46.2%；外銷訂單達8,100多億美元，年增56.01%，出口與外銷訂單均已超越去年全年規模。

其中，8、9月外銷訂單連續兩個月突破千億美元，展現強勁接單動能。經濟部預估，今年出口將突破8,000億美元、上看9,000億美元，全年外銷訂單更可望突破1兆美元。

外商投資方面，今年1至9月外人投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元。經濟部表示，今年招商論壇共掌握27家廠商未來投資計畫，預估投資金額約6,660億元，較去年大幅成長315%；其中，經濟部已與13家代表性廠商簽署投資意向書（LOI），未來投資金額約621億元，年增28.5%。

從產業別觀察，AI及雲端應用帶動伺服器、交換器及儲存設備需求，進一步推升晶圓代工、IC封測、記憶體、IC設計及載板等供應鏈商機。傳統產業方面，半導體先進製程與高階封測持續擴產，加上工具機訂單增加，帶動機械設備及相關零組件增產；基本金屬業也受市場需求回溫及電子產業需求增加，帶動熱軋鋼捲板、靶材及鋼胚等產品生產成長。

此外，AI資料中心建置及國內強韌電網計畫，持續推升變壓器與輸配電設備需求；部分電子及工業用塑膠製品也受惠AI供應鏈需求，加上原料價格上漲推升售價，帶動接單金額成長。

展望未來，經濟部表示，全球經濟仍面臨地緣政治及貿易政策不確定性，政府將持續關注美國期中選舉結果對後續關稅、產業及經貿政策走向的影響。不過，隨全球雲端服務大廠持續擴大AI基礎設施投資，預期台灣半導體先進製程、高階封裝及伺服器等供應鏈生產動能仍可延續，加上無人機、機器人及衛星通訊等新興產業崛起，也將帶來新的成長機會。

經濟部強調，未來政策重點將放在協助傳統產業及中小企業分享高科技成長紅利。政府將運用千億元規模預算，透過數位轉型、淨零轉型、通路發展、群聚共榮及新創拔尖等五大策略，加速中小微企業升級。

同時，也將積極協助扣件、機械、石化、塑橡膠及紡織等傳統產業切入高科技供應鏈，掌握相關零組件需求。經濟部重申，我國擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，呼籲各界對台灣產業有信心。

台股 經濟部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣GDP成長率上看12.16％！00410A聚焦AI科技股 經理人換股布局成焦點

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至、4萬點成關鍵

新台幣匯率33元受惠股

11月變數與轉折 歷經十月急跌修正…先下後上築底反攻？

相關新聞

曾崩8成！2分鐘看完台股60年關鍵起落 回顧驚心動魄10大轉折

從1966年加權指數約100點起步，到1990年首次突破萬點，再到2026年盤中逼近5萬點大關，台股60年來走過一段驚人的成長歷程。然而，這條上漲曲線並非一路順遂...

藍潮海嘯淹沒美股、拖累台股！大盤收跌1,873點 留長下影線1,864點

台股6日收盤下跌1,873.08點、跌幅4.51%，終場以39,701.64點作收，成交量1兆2,461億元；台積電（2330）收盤價2,135元，下跌105元，跌幅4.69.%。

空前股災來襲！賴總統喊話：請國人不要恐慌 政府密切注意並推出政策

空前股災來襲。賴清德總統今天出席「ITF台灣國際旅展」開幕式，他說，這兩天的金融市場的變化，他想請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。

台股暴跌3,737點後急拉！盤中觸及4萬點 台積電、聯發科等跌幅收斂

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，台股6日開盤面臨史上罕見賣壓。11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤；集中市場加權指數同步開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中一度狂瀉逾3,737.67點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。

金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

台股今日開盤之後狂跌超過3700點，閣揆卓榮泰今天表示已經指示金管會提出救市措施，彭金隆今日在高雄參加台灣周活動接受媒體訪問時表示，金管會將在下午宣布第一波的救市措施，外界除了預期金管會會採取「限空令」之外，這次是比照2025年的關稅貿易戰限空令的內容，還是會增加新的項目？也受市場矚目。

股災來襲！國安基金將進場？不排除召開委員會議

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。