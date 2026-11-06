台股寫史上盤中最大、收盤第四大跌點！ 三大法人賣超卻收斂至1,140億

美股AI與半導體股遭遇史詩級賣壓，費半指數昨夜重挫12.3%，寫下史上第二大單日跌幅，科技股修正壓力迅速蔓延至亞洲市場。台股6日開盤即面臨沉重賣壓，盤中一度狂瀉3,737.67點，寫歷史盤中最大跌點，最低下探37,837.05點，惟隨著大型權值股陸續打開跌停板，低檔買盤進場承接，跌勢逐步收斂，終場仍下跌1,873.08點，收在39,701.64點，跌幅4.5%，改寫史上收盤第四大跌點，成交值高達1兆2,461億元。三大法人賣超則收斂至1,140.07億元。

台股本周賣壓持續擴大，集中市場指數累計重挫5,510.19點，周跌幅達12.19%，周線連4黑。三大法人合計賣超6,004.55億元，其中外資即賣超達5,243.76億元。

統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超 911.88億元，連續7個交易日累計賣超達7,056.59億元；投信買超266.58億元；自營商賣超（合計）494.76億元，其中自行賣超43.09億元、避險賣超451.67億元。

權值股成為這波修正的主要壓力來源，台積電（2330）終場重摔105元、跌幅4.69%，收在2,135元，單日成交值高達2,079.53億元，單一檔就拖累大盤約799.39點。日月光投控（3711）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）也全數收黑，五大電子權值股合計拖累加權指數約990點，顯示台股重挫關鍵仍在大型電子股同步遭到調節。

盤面賣壓也蔓延至中小型股，集中市場與櫃買市場合計1,784家下跌，跌停家數達54家。千金股終場有信驊（5274）、健策（3653）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、雙鴻（3324）及竑騰（7751）等8檔收跌停；不過，藥華藥（6446）從早盤重挫約9%逆勢翻紅，終場大漲7.17%，成為大盤貢獻漲點第一名。

值得注意的是，電子股遭遇全面修正之際，太陽能族群逆勢突圍，達能（3686）、元晶（6443）雙雙漲停，聯合再生（3576）大漲8.54%，倉和（6538）、茂迪（6244）也上漲逾7%。

記憶體族群則在早盤重挫後隨大盤跌勢收斂，終場宇瞻（8271）、十銓（4967）更逆勢收紅。