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台股恐慌性殺盤…中國信託證券投顧：有望隨時落底 逢低分批布局不悲觀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券投顧指出，台股於6日開盤全線崩潰，多數個股跳空一字鎖，短暫出現嚴重流動性窒息情況，惟盤中低接買盤湧現，融資賣壓得以釋放，進而避免最糟情況發生。

整體而言，台股短線崩跌已無關乎基本面，而是市場情緒的恐慌宣洩，再加上程式單與被迫停損賣壓，於此節點只要成交量能順利放大，代表套牢籌碼的大量換手以及低接買盤的積極轉向，盤勢即有望隨時落底。

中國信託證券投顧表示，綜觀歷史，非基本面的恐慌殺盤往往是波段修正相對低點，尤其是出現被迫停損賣壓湧現並伴隨爆量成交，目前情況與2025年清明節後有所相似，不妨參考，極短線超跌部分有望能在盤勢止穩後迅速反彈回補，惟V型反轉延續波段仍有難度，預期跌深反彈數日後即陷入震盪，大區間暫看今日低點38,000點~大量套牢區43,000點。

台股中長期走勢回歸基本面，目前觀察台股企業獲利尚未出現下修情況，而未來AI發展是否放緩仍僅屬不確定性，考量台股波段跌深且評價已處低檔，建議逢低分批布局不悲觀。

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