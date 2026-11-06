台股失守4萬點！收39701點…大跌4.51％ 盤中暴跌逾3700點 史上最殺

受到費半指數暴跌12.25％拖累，台股大盤指數開盤後跳崖3700點，最低下探3萬7837點，失守年線，暴跌3737點，跌幅近9％，改寫史上盤中最大跌點紀錄，隨後買盤進場止血，一度拉高回防4萬點大關，跌幅壓縮至3％以內，終場加權股價指數以3萬9701點作收，大跌1873點，跌幅4.51％，成交量1兆2461億元。一舉掰了4萬點。

同一時間的亞股也同步遭空襲，台股收盤同時，韓國股市大跌5.22％，日經指數大跌6.09％。美股今晨收盤四大指數也全數收黑，費半更是崩盤，道瓊大跌3.44％，那斯達克大跌5.52％，S&P大跌4.36％，費城半導體指數暴跌12.25％。

台積電開盤觸及跌停價，大跌220元，盤中跌幅收斂，以2135元收盤，下跌105元，跌幅4.69％。聯發科早盤也跌停，盤中跌幅收斂，以3390元收盤，下跌2.02％。鴻海也是跌幅收斂，以224.5元收盤，跌幅4.47％。

法人分析，美股重挫主因為期中選舉由民主黨大勝，市場擔憂新任州長對大型資料中心的電力審批趨嚴、新案審查暫緩，加上民生電價高漲引發民怨，衝擊短線市場信心，引發AI伺服器供應鏈與台股盤勢出現恐慌性殺盤與評價修正。

反映在台股盤面上，法人表示，指數在短線恐慌性重挫跌破重要支撐後，因拉貨動能短暫遞延，短線跌深可望反彈，後續有極高機率經歷「時間換取空間」的中期區間整理，以消化2027年上半年潛在的營運淡季效應，法人認為，應將此短線急殺視為中長線重新定價的過程，而非AI長期多頭行情的終結。