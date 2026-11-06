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恐慌情緒上升 法人：美債殖利率大幅下滑 可留意金控族群
市場擔憂民主黨勝選將對AI加強監管，恐慌情緒大幅上升，台股今日崩跌，法人指出，考量在新台幣33元的匯率下電子股的業績會相當優秀，與當前的恐慌程度極不匹配，操作上不宜過度殺低。另可留意金控族群，長天期美債殖利率大幅下滑，對壽險公司債券部位評價有利，在量縮震盪的盤勢中有望吸引投資人關注。
法人指出，市場對美國資料中心投資放緩擔憂，科技股表現不佳下大盤也連日下跌，然技術指標20日乖離率已達-10.86%，超過上波回檔極值-10.33%，市場整體瀰漫恐慌氛圍。不過考量在新台幣33元的匯率下電子股的業績會相當優秀，與當前的恐慌程度極不匹配，操作上不宜過度殺低。
操作方面，法人認為可留意金控族群，長天期美債殖利率大幅下滑，對壽險公司債券部位評價有利，在量縮震盪的盤勢中有望吸引投資人關注，操作時可留意布局時機。
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