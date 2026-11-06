聽新聞
0:00 / 0:00
台股挫跌1873點失守4萬點 寫史上第4大收盤跌點
美股重挫，韓國股市早盤熔斷，台股今天開盤跳空摜破4萬點大關和38000點，失守年線約38834點，最低37837.05點，崩跌3737.67點，創下盤中最大跌點；行政院宣示穩定股市決心，台股從低檔拉升，上下震盪近2600點，終場下跌1873.08點，創史上第4大收盤跌點。
權值股台積電、聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、南亞科、南亞等盤中跌幅收斂，終場指數下跌1873.08點，失守4萬點關卡，收39701.64點，跌幅4.51%，成交值放大至新台幣1兆2461.04億元。
權王台積電早盤跌停至2020元、大跌220元，創史上最大跌點後打開，拉升至2195元；午盤走勢震盪，終場收2135元，跌105元，創台積電史上收盤第2大跌點，跌幅4.69%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。