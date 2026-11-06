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台股挫跌1873點失守4萬點　寫史上第4大收盤跌點

中央社／ 台北6日電
台股6日從低檔拉升，上下震盪近2600點，終場下跌1873.08點，創史上第4大收盤跌點。。記者曾原信／攝影
台股6日從低檔拉升，上下震盪近2600點，終場下跌1873.08點，創史上第4大收盤跌點。。記者曾原信／攝影

美股重挫，韓國股市早盤熔斷，台股今天開盤跳空摜破4萬點大關和38000點，失守年線約38834點，最低37837.05點，崩跌3737.67點，創下盤中最大跌點；行政院宣示穩定股市決心，台股從低檔拉升，上下震盪近2600點，終場下跌1873.08點，創史上第4大收盤跌點。

權值股台積電、聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、南亞科、南亞等盤中跌幅收斂，終場指數下跌1873.08點，失守4萬點關卡，收39701.64點，跌幅4.51%，成交值放大至新台幣1兆2461.04億元。

權王台積電早盤跌停至2020元、大跌220元，創史上最大跌點後打開，拉升至2195元；午盤走勢震盪，終場收2135元，跌105元，創台積電史上收盤第2大跌點，跌幅4.69%。

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