台股挫跌1873點失守4萬點　寫史上第4大收盤跌點

台股今日開盤之後狂跌超過3700點，閣揆卓榮泰今天表示已經指示金管會提出救市措施，彭金隆今日在高雄參加台灣周活動接受媒體訪問時表示，金管會將在下午宣布第一波的救市措施，外界除了預期金管會會採取「限空令」之外，這次是比照2025年的關稅貿易戰限空令的內容，還是會增加新的項目？也受市場矚目。

2026-11-06 10:40