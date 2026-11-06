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藍潮海嘯淹沒美股、拖累台股！大盤收跌1,873點 留長下影線1,864點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日收盤下跌1,873.08點、跌幅%，終場以39,701.64點作收，成交量1兆2,461億元。記者曾原信／攝影
台股6日收盤下跌1,873.08點、跌幅%，終場以39,701.64點作收，成交量1兆2,461億元。記者曾原信／攝影

台股6日收盤下跌1,873.08點、跌幅%，終場以39,701.64點作收，成交量1兆2,461億元；台積電（2330）收盤價2,135元，下跌105元，跌幅4.69.%。

台股今日重挫主因受到市場擔憂民主黨期中選舉大勝後，將加強AI與資料中心監管，引爆晶片及AI類股賣壓，美股四大指數5日收盤全面暴跌。輝達大跌9.26%、台積電ADR重跌10.78%。與民主黨密切聯繫的參議員桑德斯呼籲全國暫停興建資料中心，進一步加深市場對AI監管收緊的疑慮。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、台達電（2308）、欣興（3037）、創意（3443）、南亞（1303）、台光電（2383）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）及國巨*（2327）；成交金額大且疲軟者則為：藥華藥（6446）、中華電（2412）、十銓（4967）、儒鴻（1476）、倉和（6538）、台郡（6269）、華經（2468）、威剛（3260）及大聯大（3702）。

群益投顧表示，大盤指數今日直接跳水，連七跌改寫波段新低，短線技術面延續弱勢修正趨勢，預期還有進一步回測可能。建議保守觀望靜待落底，等待反彈訊號再酌量適度搶短。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30經理人郭修誠表示，市場近期同步受到國際資金流向及科技股修正影響，不過，台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位並未改變。從先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器、ASIC客製化晶片、光通訊到高速傳輸等領域，台灣企業仍掌握全球最重要的技術與產能優勢。

他指出，當AI產業從建設期進入商業化階段，企業對運算能力及基礎建設需求將持續增加，台灣供應鏈仍可望持續受惠。儘管短線市場可能受到情緒面及外資調節影響，但在企業獲利與產業趨勢支撐下，對台股後市同樣維持中性偏多看法。

美股 台股 海嘯

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