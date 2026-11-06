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台股重挫 日月光、聯電跌停打開 基本面仍有撐

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影

美股科技股賣壓沉重，台股6日開盤遭遇猛烈空襲，盤中一度狂瀉3,737點，創史上最大盤中跌點。半導體權值股首當其衝，日月光投控（3711）、聯電（2303）雙雙以跌停價開出，隨低接買盤進場，跌幅逐步收斂，呈現急殺後反彈走勢。

日月光投控早盤以515元跌停價開出，隨後一度回升至551元，上午11時18分報528元，下跌44元、跌幅7.69%；聯電開盤跌停報88.6元，盤中最高回升至94.6元，中午12時02分報91.8元，下跌6.6元、跌幅6.71%，成交量突破16萬張。

基本面方面，日月光投控受惠AI與高效能運算（HPC）晶片需求強勁，持續擴充先進封測產能，日前上修今年先進封測（LEAP）營收目標至40億美元，明年力拚倍增，第4季合併營收預估季增6%至8%，共同封裝光學（CPO）及高階測試業務亦為後續成長動能。

聯電則受惠成熟製程需求回溫，加上特殊製程、矽光子及先進封裝布局逐步發酵，第4季晶圓出貨估季增1%至3%，產能利用率維持九成以上，並看好2027年平均售價年增約一成。

法人指出，兩家公司營運展望仍具支撐，惟短線受到國際股市震盪及籌碼調節影響，股價波動加劇，後續須觀察外資賣壓是否緩和及低檔買盤承接力道。

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