台股醞釀跌深反彈 法人認為 AI 長多行情並未終結

台股6日受美科技股重挫拖累，延續探低走勢，法人認為，大盤短線恐慌性重挫跌破重要支撐後，有機會跌深反彈，後續仍將歷經「以時間換取空間」的中期區間整理，急殺應視為中長線重新訂價過程，而非人工智慧（AI）長多行情終結。

台新投顧分析，根據情境推估，最可能發生的基準情境為「2027年第1季因審批暫緩而拉貨遞延，但第3季動能明顯回升」，在此路徑下，台灣50成分股電子族群全年獲利仍可維持約15%成長，單季獲利年增率預計2027年第2季後落底回升。

美國為全球資料中心擴建主力，每年新增量占近五成，預計至2030年累計容量將達百GW以上，這次民主黨勝選後，市場焦點集中於地方政府對於電網負荷過載的抵制及新案審批超嚴，擔憂AI基礎建設節奏驟降，引發外資調節及連鎖融資賣壓。

但深入檢視基本面，目前在建工程均受合約及工期保障，2027年廠房建設影響程度有限，政策關鍵分水嶺在於2027年上半年新案審批速度，實質影響層面主要落在2028年資本支出，法人評估，短線盤勢急跌本質上屬於對政策不確定性的情緒性宣洩及估值壓縮。