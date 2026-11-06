台股連日崩跌…熊市要來了嗎？國銀這樣看

台股連日崩跌，6日一度下跌破3.8萬點，國銀分析，主因是期中選舉結果引發市場重新評估政策與產業受惠方向，資金自高估值的科技股撤出，導致AI族群面臨獲利了結壓力，短期雖市場波動加劇，不過長期成長趨勢仍未改變。

國銀認為，全球股市在美國大選後出現劇烈回檔，主因是市場擔憂民主黨大勝可能提高AI監管壓力，並增加資料中心在土地、電力與環境審查上的不確定性，進而拖慢AI基礎建設投資。與過去不同的是，過去市場壓力主要來自於通膨、貨幣政策或貿易衝突，此次市場焦點集中在AI監管、資料中心建設與AI資本支出的持續性，短期需嚴防科技股重新受評估所帶來的震盪。

然而，國銀也認為，短期的修正並不等於股市長期多頭的趨勢結束，建議投資人在操作上可維持長期偏多的立場，把握反彈機會適度調節過度集中的成長部位，藉由多元配置降低風險，增加價值股、投資及債券和防禦類型的股票，以及配置部分黃金，以提高投資組合抗跌的韌性。