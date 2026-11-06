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台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

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台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影

台股今（6）日出現史詩級崩跌，大盤指數曾重挫至37,837點，下挫超過3,700點，12點的成交量超過1兆元。法人表示，近日將呈現大幅震盪，短線交易帽客將上沖下洗套利，造成個股股既波動加劇。

法人指出，美股主要指數11月5日大跳水時，台指期夜盤跌逾3,000點，已讓全台投資人及法人機構準備迎接巨震；散戶投資人的恐慌心理開始先殺出持股，降低融資槓桿的自我了結操作；但一方面則來自對沖基金或程式交易的操作策略引發大盤殺低。不過，短線帽客也早準備好買進跌停的績優股，等反彈到目標價即獲利了結。

法人指出，近期要關注個股流動性、新台幣匯率及國際情勢，美國總統川普對伊朗態度還未明朗，隨時會出現震撼市場作法；台股過往的熱門股是否出現成交量急速萎縮，引發持股者疑慮也是影響股價走勢重點。

今日跌勢較重的權值股包括台積電（2330）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、欣興（3037）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、富邦金（2881）、聯發科（2454）及聯電（2303）等後續走勢為關注焦點。

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