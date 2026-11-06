AI 股遭血洗！太陽能掀政策想像 聯合再生、元晶、達能突圍上攻

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，台股6日開盤後賣壓全面引爆，盤中一度狂瀉逾3,737點，摜破年線。盤面各大類股幾乎一片慘綠，僅資訊服務、生醫族群力守高檔，太陽能族群也在美國政策題材支撐下逆勢突圍，成為電子股重挫之際少數亮點。

盤面上，達能（3686）盤中攻上漲停13.95元，聯合再生（3576）漲逾3%，倉和（6538）、元晶（6443）漲逾2.5%，茂迪（6244）漲逾1.5%，泓德能源（6873）、國碩（2406）、碩禾（3691）也一度翻紅，展現抗跌氣勢。

市場關注焦點除了資金在電子科技股重挫之際轉向其他產業，更在於美國期中選舉結果出爐，民主黨取得參、眾兩院控制權，未來川普政府推動能源政策的國會環境將出現變化，為太陽能產業增添政策想像空間。

根據美聯社報導，民主黨已贏得國會兩院控制權，預計新一屆國會將於2027年1月正式就任。在此之前，共和黨仍掌握國會，民主黨取得的國會席次優勢，後續才會正式轉化為立法與預算監督力量。

法人認為，民主黨重新掌握國會後，川普政府過去對再生能源較為保守的政策方向，未來可能面臨更多制衡。尤其國會掌握立法與預算權，民主黨可透過預算審議、撥款條件及監督機制，影響行政部門對再生能源計畫的執行方式，降低政策推動過程中可能出現的阻力。

對元晶、聯合再生、茂迪等台灣太陽能業者而言，美國政策環境若逐步轉向，將有機會改善當地太陽能專案的發展條件，也有助於市場重新評估台廠布局美國市場的潛在機會。

不過，國會權力結構改變並不代表美國能源政策立即轉向。川普仍掌握行政權及總統否決權，民主黨能否透過立法、預算及國會監督，實質影響再生能源政策，仍有待新一屆國會就任後觀察。

對台灣太陽能產業而言，真正的關鍵仍在於政策預期能否進一步轉化為美國專案審批進度、實際投資需求及台廠訂單。在台股科技股遭遇劇烈修正之際，太陽能族群率先受到市場關注，但後續能否延續抗跌表現，仍須回歸政策落實與產業基本面。