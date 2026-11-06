台股史上首度大跌3,700點 卓榮泰令金管會決定機動穩市措施

美國期中選舉結果揭曉，後續引發AI概念股賣壓，台股6日開盤後一度暴跌逾3,700點，創盤中最大跌點紀錄。行政院長卓榮泰表示，他已經指示金管會，要密切關注國內外股市變化，機動性決定穩定股市作為。

卓榮泰表示，近日來因為受到國際局勢的影響，包括中東的局勢尚未明朗，因此世界主要國家的股市都發生了比較明顯的震盪，我國當然在過去幾天也是同樣的情形。

卓榮泰說，不過，國人都對國家的經濟體質的健全有充分的了解，而且我方各個產業的獲利能力、潛力也都相當的雄厚。金管會在歷次面臨到股市震盪比較有異常的狀況，都會有相關的因應措施。

卓榮泰指出，早上他已經指示金管會，要密切關切到國際股市以及國內股市的變化情形，隨時要機動性地來決定如何像過去穩定股市的相同作為一樣，讓國內的股市能夠在國人的信心跟金管會相關的穩定作用底下，讓它趨於正常。

卓榮泰表示，股市的交易是交由市場來決定，但是相信國家的經濟體質應該可以讓大家在這個時候，對國家、對經濟的發展跟未來的潛勢更具信心。