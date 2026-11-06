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台股暴跌後拚返4萬點！千金股跌停剩不到10檔 藥華藥一度逆漲逾8%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股今天持續大跌。記者曾原信／攝影
台股今天持續大跌。記者曾原信／攝影

台股6日遭遇史詩級賣壓，盤中一度狂瀉逾3,737點，摜破年線，千金股也成為重災區，開盤後家數一度縮減至36檔，僅藥華藥（6446）、亞德客-KY（1590）沒有亮燈跌停。不過，隨著低檔買盤進場承接，大盤跌勢逐步收斂，盤中一度重返4萬點大關、觸及40,435.83點，千金股家數也回升至38檔。

截至上午11時20分左右，千金股僅剩信驊（5274）、健策（3653）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、高力（8996）、雙鴻（3324）等不到10檔維持跌停，其餘個股跌幅均有所收斂。其中，藥華藥從早盤重挫約9%逆勢翻紅，盤中大漲逾8%，最高來到1,295元，並躍居大盤貢獻漲點第一名，創意（3443）也一度翻紅，成為極端行情中的盤面亮點。

藥華藥逆勢走強，營運表現提供支撐。公司5日公告10月營收28.4億元，月增7.6%、年增102%，創單月歷史新高。核心產品Ropeg（P1101）用於真性紅血球增多症（PV）治療，今年7月於美國推出注射筆後，帶動當地市場銷售雙位數成長。

除了PV市場持續成長，Ropeg也積極拓展原發性血小板過多症（ET）市場，目前已在台灣、日本、美國及中國取得ET藥證，新加坡也已受理藥證申請。公司預期ET市場自11月起開始放量，加上澳洲市場布局啟動，PV與ET雙適應症可望成為後續營運成長動能。

台股從盤中重挫逾3,700點到重新站上4萬點，千金股也從跌停潮逐步收斂，反映低檔承接力道開始浮現。藥華藥則憑藉營收創高及產品市場拓展題材逆勢突圍，凸顯科技股遭遇修正之際，盤面資金對具備營運成長動能個股的關注。

千金股 藥華藥 跌停

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