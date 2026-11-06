美國期中選舉後台股震盪 賴總統籲國人勿恐慌：將推政策穩定市場

賴清德總統6日上午出席台灣國際旅展，參觀美國館時，特別針對美國期中選舉後的金融市場變化發表談話。總統表示，今年美國特別設館參展，相當難得；近期美國期中選舉結束，產生新的政治局勢，金融市場因此出現反應，是可以預期的現象。

賴總統強調，全球已進入人工智慧時代，AI發展的步伐不會改變，台灣科技產業未來持續發展的趨勢同樣可以預期。針對近日金融市場波動，他呼籲國人不要恐慌，政府將密切注意各項變化，並適時推出相關政策，讓整體金融市場儘早趨於穩定。

賴總統致詞談及，今年台灣國際旅展，美國有特別設站做展覽。美國的期中選舉剛剛結束，產生了一個新的政治局勢，所以金融市場做出一些反應，這個是可以預期的。

賴總統指出，但是全球進入人工智慧化的時代，步伐是不會改變的，也就是說，台灣的科技產業未來持續發展，這個也是可以預期的。

賴總統表示，所以這兩天的金融市場的變化，請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。他特別利用這個機會，在美國館的時候跟大家做一個簡單說明。