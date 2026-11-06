快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

美國期中選舉後台股震盪 賴總統籲國人勿恐慌：將推政策穩定市場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席ITF台灣國際旅展。記者孟嘉美／攝影
賴清德總統出席ITF台灣國際旅展。記者孟嘉美／攝影

賴清德總統6日上午出席台灣國際旅展，參觀美國館時，特別針對美國期中選舉後的金融市場變化發表談話。總統表示，今年美國特別設館參展，相當難得；近期美國期中選舉結束，產生新的政治局勢，金融市場因此出現反應，是可以預期的現象。

賴總統強調，全球已進入人工智慧時代，AI發展的步伐不會改變，台灣科技產業未來持續發展的趨勢同樣可以預期。針對近日金融市場波動，他呼籲國人不要恐慌，政府將密切注意各項變化，並適時推出相關政策，讓整體金融市場儘早趨於穩定。

賴總統致詞談及，今年台灣國際旅展，美國有特別設站做展覽。美國的期中選舉剛剛結束，產生了一個新的政治局勢，所以金融市場做出一些反應，這個是可以預期的。

賴總統指出，但是全球進入人工智慧化的時代，步伐是不會改變的，也就是說，台灣的科技產業未來持續發展，這個也是可以預期的。

賴總統表示，所以這兩天的金融市場的變化，請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。他特別利用這個機會，在美國館的時候跟大家做一個簡單說明。

美國期中選舉 恐慌 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球金融市場動盪 經濟學家吳嘉隆揭密五大風險

美選示警⋯盧秀燕喊話賴總統「與在野黨合作」

美期中選舉民主黨握國會多數 江啟臣：希望不影響台美穩定關係

民主黨重掌美國會 分析：將關注台灣施壓川普改變中國政策

相關新聞

空前股災來襲！賴總統喊話：請國人不要恐慌 政府密切注意並推出政策

空前股災來襲。賴清德總統今天出席「ITF台灣國際旅展」開幕式，他說，這兩天的金融市場的變化，他想請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。

台股暴跌3,737點後急拉！盤中觸及4萬點 台積電、聯發科等跌幅收斂

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，台股6日開盤面臨史上罕見賣壓。11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤；集中市場加權指數同步開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中一度狂瀉逾3,737.67點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。

金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

台股今日開盤之後狂跌超過3700點，閣揆卓榮泰今天表示已經指示金管會提出救市措施，彭金隆今日在高雄參加台灣周活動接受媒體訪問時表示，金管會將在下午宣布第一波的救市措施，外界除了預期金管會會採取「限空令」之外，這次是比照2025年的關稅貿易戰限空令的內容，還是會增加新的項目？也受市場矚目。

股災來襲！國安基金將進場？不排除召開委員會議

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。

台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是

台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5460.86點，今日開盤一度跌到3萬7837.05點。對此，央行總裁楊金龍今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，所以這只是短暫的？楊表示，希望是。

台股跳崖！跌幅近9％ 盤中改寫史上最大跌幅

台股今日開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停，摜破3萬9千大關開盤，最低下探3萬7837點，指數重挫逾3700點，已改寫史上盤中最大跌幅，預估成交量1.8兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。