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台股進入最後觸底階段 布局規格升級產業

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股在美國期中選舉結果由民主黨大勝，市場擔憂新任州長對大型資料中心之電力審批趨嚴、新案審查暫緩，加上民生電價高漲引發民怨，衝擊短線市場信心，引發AI伺服器供應鏈與台股盤勢出現恐慌性殺盤與評價修正，今（6）日早盤一度重挫3,737點、跌破年線，但隨後跌勢收斂，盤中指數重返4萬點大關。

台新投顧策略長黃文清表示，由各AI業者目前在建工程具備18至24個月建設周期保障，2027年實質建置進度大致底定；長線來看，電力瓶頸反將加速推動伺服器追求「每瓦算力提升」的規格升級。預期台股在短線情緒性急跌後，隨時醞釀跌深反彈，待基本面雜音沉澱後，長線結構性多頭架構依然明確。

分析師表示，美國作為全球資料中心擴建主力，每年新增量占全球近五成，預計至2030年累計容量將達百GW以上。此次民主黨勝選後，市場焦點集中於地方政府對電網負荷過載的抵制與新案審批超嚴，擔憂AI基礎建設節奏驟降，引發外資調節與連鎖融資賣壓。然而深入檢視基本面，目前在建工程均受合約與工期保障，2027年廠房建設受影響程度有限。

政策關鍵分水嶺在於2027年上半年新案審批速度，實質影響層面主要落在2028年資本支出，短線盤勢急跌本質上屬於對政策高度不確定性的情緒性宣洩與估值壓縮。

黃文清表示，目前最可能發生的基準情境為「2027年第1季因審批暫緩而拉貨遞延，但第3季動能顯著回升」。在此路徑下，台灣50電子族群全年營收仍可維持約24%的雙位數成長，獲利亦維持約15%的正增長，且單季淨利年增率預計將於2027年第2季落底後重啟回升。

反應在台股盤面上，指數在短線恐慌性重挫跌破重要支撐後，因拉貨動能短暫遞延，短線跌深可望反彈，後續極高機率仍將歷經「時間換取空間」的中期區間整理，以消化2027上半年潛在的營運淡季效應。投資人應將短線急殺視為中長線重新定價的過程，而非AI長期多頭行情的終結。

台股 布局 伺服器

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