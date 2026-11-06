歐洲股市淘金攻略！摩根看好四大潛力產業 未來五年有戲

歐洲股市除具備估值與股息收益優勢外，金融保險、能源、公用事業、電信等四大產業具備中長期投資潛力；尤其隨著AI發展從基礎建設邁向商業應用，歐洲企業可望藉由導入AI提升營運效率、改善獲利，成為未來值得關注的投資機會。

一、金融與保險業是歐洲AI應用的重要領域。摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel表示，以法國保險業者安盛（AXA）為例，透過AI分析大量客戶數據，改善保險風險評估及理賠管理，讓保險業務的損失率下降，進而提高承保獲利能力。

此外，巴克萊（Barclays）、匯豐（HSBC）及渣打（Standard Chartered）等銀行，也積極運用AI優化中後台作業流程，提升營運效率並調整人力配置。

Mayur指出，歐洲銀行股過去五年總報酬率高達215%，高於美股七巨頭同期的115%；不過，目前歐洲銀行股本益比約10倍，即使已上漲一大波，評價仍相對具吸引力。

二、能源產業。Mayur說，歐洲擁有BP、Shell及Total等國際能源巨頭，企業營運版圖遍及全球，不僅是歐洲股市的重要權值成分，也具備規模與市場競爭優勢，即使油價回落至每桶80美元，相關企業仍可維持雙位數自由現金流殖利率，展現穩健的現金創造能力，並具備持續回饋股東的條件。

三、公用事業。Mayur表示，俄烏戰爭凸顯歐洲能源自主的重要性，各國加速投入電網電氣化及再生能源建設，帶動公用事業相關投資需求。

事實上，能源轉型與電網升級並非短期政策題材，而是具有三至五年發展期的結構性趨勢，由於公用事業具備政策支持及相對穩定的營運特性，在能源基礎建設需求持續增加下，兼具防禦性與長期成長機會。

四、電信產業。Mayur指出，歐洲電信業過去受到市場競爭激烈影響，獲利空間相對受限。不過，隨著部分國家監管機構逐步調整併購政策，法國、英國及西班牙等市場的電信業者迎來整併機會。他認為，若產業整併帶動市場競爭結構改善，有助降低價格競爭壓力、提升企業獲利能力；加上部分電信業者目前自由現金流殖利率具吸引力，值得留意後續整併進展及獲利改善空間。

不過，Mayur也提醒，布局歐洲股市不宜單純採取指數型配置，產業及個股選擇同樣重要，應透過主動式管理篩選具備競爭優勢的企業。以歐洲汽車產業為例，福斯、賓士及BMW等傳統車廠，面臨中國車廠在技術、電池及成本方面的競爭壓力，產業競爭態勢與獲利前景仍有挑戰。

因此，Mayur對歐洲傳統汽車製造業持審慎看法，投資布局傾向避開相關標的，將資金集中於具備全球競爭力及長期獲利成長潛力的產業。

值得關注的是，市場常有一種迷思，認為歐洲在AI競賽中缺席，因此缺乏投資吸引力。不過，Mayur補充，此觀點忽略了AI產業發展的階段性差異。例如，美國掌握AI資本與技術發展優勢，亞洲在半導體及AI基礎建設供應鏈占有重要地位，那麼歐洲的機會則在於「AI應用」與「生產力提升」，藉由導入AI提升企業生產力。因此，隨著AI發展從基礎建設逐步邁向商業化應用，歐洲相關企業有望受惠。

Mayur認為，歐洲企業既有營運流程較為繁複、人力成本相對高，若能透過AI優化作業流程、降低營運成本，將有機會進一步提升生產力。而將AI技術導入金融、保險及其他傳統產業，有助提升企業營運效率，相較於投入大量資本建置AI硬體，關鍵在於企業能否將AI轉化為實際營運效益，將是未來五年值得關注的投資方向。

摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel。記者曾學仁／攝影