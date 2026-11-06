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台股、AI 漲多了？摩根揭歐股三大優勢 分散風險好選擇

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel。記者曾學仁／攝影
摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel。記者曾學仁／攝影

台股6日遭遇劇烈賣壓，盤中最低達37,837、一度重挫3,737點，失守4萬點關卡，而當科技股漲多、波動風險升溫，歐洲股市成為資金分散布局的選擇之一。摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel表示，歐股與台股相關性低、估值折價及高殖利率等三大優勢，建議可適度布局歐股，為投資組合增添抗震力。

隨著AI題材帶動股市連年走高，許多台灣投資人的資產配置集中於科技股。Mayur分析，若投資組合中高達80%的部位集中在單一市場或科技產業，將面臨極高的波動風險。

然而，為何台灣投資人要布局歐洲？對此，Mayur則提出三大優勢。優勢一，台股與歐股相關性低增添投資組合防禦力。Mayur分析，資產配置的核心在於分散風險，由於多數台灣投資人偏重台股及科技股布局，投資組合容易受到科技產業景氣與市場波動影響。事實上，歐洲股市與台股的報酬相關係數僅約0.4，兩地市場走勢具有一定差異，有助降低投資組合的整體波動，發揮資產配置的互補效果。

Mayur建議，台灣投資人無須全面退出AI相關持股，可考慮將約10%至20%的資金配置於歐洲股市，在保留科技成長題材的同時，增加不同市場的投資部位。當科技股面臨評價修正或資金輪動時，歐股有機會提供不同的報酬來源，降低單一市場或產業過度集中的風險，提升投資組合的抗震能力。

優勢二，估值具吸引力。Mayur指出，從評價面來看，歐洲股市相較美股具有明顯估值優勢，目前本益比約13倍，低於美股的20倍，折價幅度達35%。另外，過去歐美股市本益比折價幅度約在5%至15%，目前折價幅度已明顯擴大，因此反映歐股評價相對具吸引力，也提供中長期布局空間。

優勢三，歐股具備高殖利率。Mayur說，除了估值優勢，歐洲股市的股息收益率也具競爭力。MSCI歐洲指數殖利率約3.5%，高於美股約1%的水準，而在企業資本支出需求增加、現金流重要性提升的環境下，歐洲企業相對穩健的配息能力，可為投資人提供穩定的現金收益，也使歐股成為兼具評價優勢與收益機會的配置選項。

值得注意的是，針對面對歐洲地緣政治、罷工及經濟前景等不確定因素，Mayur指出，投資人應區分總體經濟環境與企業基本面，不能單憑國內政治局勢或經濟數據，判斷企業的營運表現。事實上，歐洲大型企業多具備跨國營運布局，營收及獲利來源並不侷限於母國市場，以法國CAC 40指數為例，成分企業約75%的營收來自法國以外市場；MSCI歐洲指數企業也有約50%的獲利來自歐盟以外地區。

因此，歐洲各國的政治抗議、罷工或經濟成長放緩，不必然直接衝擊企業整體獲利。Mayur認為，布局歐股應回歸企業基本面，著眼於企業的全球競爭力與跨國獲利能力，而非過度聚焦單一國家的政治及經濟變化。而透過主動式管理，篩選具備全球市場布局及競爭優勢的企業，有助掌握歐洲股市的投資機會。

摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel。記者曾學仁／攝影
摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel。記者曾學仁／攝影

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台股 分散風險 摩根

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