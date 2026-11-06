台股暴跌3,737點後急拉！盤中觸及4萬點 台積電、聯發科等跌幅收斂

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，台股6日開盤面臨史上罕見賣壓。11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤；集中市場加權指數同步開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中一度狂瀉逾3,737.67點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。

不過，隨著低檔買盤進場承接，台積電、聯發科（2454）等大型權值股陸續打開跌停板，五大權值股跌幅明顯收斂，大盤跌點也從逾3,700點，一度縮小至1,300點以內，觸及40320.43點，顯示盤中低檔已有買盤進場，試圖拿回4萬點城池，不再是開盤時全面跌停的恐慌性賣壓。

觀察五大權值股盤中表現，台積電早盤以2,020元跌停價開出，盤中低點也落在2,020元，隨後回升至2,155元，跌幅大舉收斂至不到4%；聯發科跌幅同步收斂至約3%。

台達電（2308）開盤以1,020元跌停價開出，盤中回升至1,045元，跌幅7.52%；鴻海（2317）早盤相對抗跌，開盤報213元，盤中來到225.5元，跌幅4%；日月光投控（3711）則從跌停價515元，一度回升至541元，跌幅約5.5%。

從成交值排行觀察，目前台積電盤中成交值突破1,266億元，居全市場第一，元大台灣50（0050）成交值475億元，聯發科也達367億元，顯示大型權值股及市值型ETF仍是市場交易焦點。另一方面，元大台灣50正2（00631L）成交值212億元，反映極端行情下，市場對指數方向的交易需求也相當活躍。

法人指出，這波台股重挫主要受到美國科技股大幅修正衝擊，費半指數重挫及台積電ADR大跌，直接牽動台股電子權值股評價與市場信心。後續除了觀察台積電等大型權值股能否持續收斂跌幅，也須留意美國科技股走勢、外資買賣超及期貨籌碼變化，才能進一步判斷這波低檔承接力道是否具有延續性。