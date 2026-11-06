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美民主黨擬推「超級AI禁令」 洪毓祥：中長期對台半導體產業仍有信心

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委洪毓祥。聯合報系資料照
民眾黨立委洪毓祥。聯合報系資料照

民主黨在美國期中選舉取得壓倒性勝利，根據CNBC報導，多名民主黨高層領導人呼籲限制資料中心和人工智慧建設，美股昨夜爆發AI股大逃殺，台股今天開盤後即大跌逾3700點，引發股民恐慌。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，短期來看，這樣的波動可能會讓台灣半導體及晶片供應鏈體系受到比較強烈的衝擊；但從中長期來看，AI應用已經逐漸普及，他對台灣半導體產業發展仍抱持一定信心。

洪毓祥表示，這並不是完全禁止研發，而是要求強制暫緩，也就是針對運算能力達到10的25次方浮點運算（FLOPs）的AI系統，將採取一定程度的管制；此外，也將成立AI部門，針對AI系統進行全生命週期監控，尤其是前端的前沿模型（Frontier Models）、大型模型，以及相關的訓練、部署等環節。

洪毓祥指出，這項法案比較實質的影響，還是要看後續參眾兩院審議完成後，送交美國總統川普簽署的情況。川普日前曾經說過自己是「Mr. Veto」，也就是「否決先生」，因此，相信即使這項法案順利通過參眾兩院，川普應該也會行使否決權。

洪毓祥說，但比較值得注意的是，德州、俄亥俄州以及喬治亞州，這三州的州長都是民主黨籍，這次民主黨也成功拿下這幾個州的州長選舉，而這三個州都是全美資料中心（Data Center）相對集中的幾個設置地點。

洪毓祥表示，民主黨上台之後，勢必會從電力供應方面著手，因為資料中心的設置會帶動當地居民的電力需求，進而影響州內居民的電價；再加上水資源耗用等問題，因此，這幾個州未來在AI資料中心的設置上，可能會出現放緩的情況。如果資料中心的設置速度放緩，當然就會對台灣相關產業造成一些影響。

洪毓祥表示，短期來看，這樣的波動可能會讓台灣半導體及晶片供應鏈體系受到比較強烈的衝擊，就如同今天看到的股票市場，市場可能會先反映相關政策的不確定性。但如果從中長期來看，AI應用已經逐漸普及，民主黨內部也有另外一派比較溫和的聲音，認為不可能完全放棄AI發展。畢竟AI是全球競爭的重要關鍵，如果美國放棄這項技術發展，將在全球競爭中喪失很大的競爭力。

洪毓祥認為，未來可能會出現一些區域性的調整，AI資料中心的設置速度也可能放緩，進而影響台灣半導體及晶片產業的需求布局，甚至產生一定程度的遞延效果。但整體而言，他對台灣半導體及相關產業的中長期發展，仍然抱持一定信心。

半導體 洪毓祥 民主黨 AI

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