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AI 股急跌後怎麼看？野村投信：緊盯三大指標進行布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影

美國期中選舉後，市場對AI資料中心監管、融資成本及投資回收期的疑慮升溫，美股主要指數全面重挫，其中，費城半導體指數更暴跌約12%，台股今（6）日同步承壓，盤面一片慘綠。

野村投信表示，市場最擔心的是，資料中心建設若因監管與電力限制而延後，業者卻仍須承擔龐大資本支出與融資成本，可能使營收實現與投資回收遞延，影響後續投資能力，短期賣壓因而集中於高評價的AI供應鏈。後續須觀察「三大指標」，若企業基本面維持穩健，股價修正有望為具競爭優勢的AI供應鏈龍頭帶來更具吸引力的布局機會。

主動野村臺灣優選（00980A）經理人游景德表示，民主黨取得參眾兩院控制權後，市場開始重新評估資料中心用電、環境及建設成本的政策方向。

不過，美國總統川普仍握有總統否決權，重大爭議法案推動存在政治門檻，具體措施與落實時程仍待觀察。此外，地方政府對資料中心的用電規範早已存在，部分大型雲端業者也已將相關成本納入投資規畫。政策可能改變建設地點與進度，但AI攸關科技競爭力，長期建置需求仍具支撐。

游景德指出，後市應觀察「三大指標」，包括雲端業者資本支出指引、供應鏈訂單與出貨進度，以及AI應用能否持續帶動實際營收。

依台股團隊初步訪查，目前尚未看到突發性的訂單取消或大幅調整，大型雲端業者投資計畫亦未見全面縮減，仍須區分短期交付遞延與終端需求轉弱。隨著AI由模型訓練延伸至推論及代理式應用，運算、記憶體與高速傳輸需求有望擴大；台灣供應鏈能否將技術優勢轉化為訂單與獲利，將是評估中長期投資價值的關鍵。

游景德表示，布局將持續聚焦先進製程與先進封裝、測試、散熱、ABF載板、CCL／PCB、網通、光通訊及伺服器滑軌等領域，優先挑選技術門檻高、客戶關係穩固且具實際獲利支撐的企業，並依評價與訂單變化調整持股權重。

短期市場信心修復仍需時間，但對於基本面穩健、回檔後評價更具吸引力的產業龍頭，可持續尋找布局機會。投資人則可依自身風險承受度與資金規畫，透過定期定額分散進場時點，並在確認基本面未改變的前提下逢低加碼。

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