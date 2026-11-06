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受惠高階 CCL 需求 法人點名看好這兩檔千金股

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導

在AI伺服器及高階網通設備需求持續成長下，相關硬體規格同步升級，帶動高階銅箔基板（CCL）材料需求增加。雖然台光電（2383）及台燿（6274）近日面臨4,000原籍1,000元關卡保衛戰，但法人仍看好台光電及台燿可望受惠高階CCL需求成長。

美國通膨、油價及長天期公債殖利率維持高檔，加上美國期中選舉帶來政策不確定性，預期短期股市仍將維持高檔震盪。不過，國際半導體業者財報表現亮眼，台灣AI相關供應鏈第3三季營收亦持續成長，顯示AI需求維持強勁，支撐企業營運成長，法人對後續行情維持正向看法。

法人表示，儘管美國期中選舉及通膨壓力可能影響股市表現，但考量台股歷年11月季節性表現相對突出，加上企業營運持續成長，對後續行情維持正向看法。

法人指出，台光電為全球高階銅箔基板主要供應商，主力產品聚焦應用於AI GPU及LPU伺服器的高階M8+與M9級超低損耗材料。考量高階CCL供給缺口預期延續至2028年，加上主要客戶簽署「保量不保價」長約，有助提升中長期訂單能見度。

台燿為全球高階銅箔基板領導廠商，主力產品聚焦應用於AI ASIC伺服器及高階網通交換器的M8、M9級超低損耗材料。法人表示，受惠AI ASIC伺服器需求成長，並切入AWS Trainium 3供應鏈，加上高階網通設備持續升級，帶動M8等級以上材料需求增加，核心客戶高階材料出貨比重顯著攀升。

CCL 千金股 法人 台燿 台光電

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