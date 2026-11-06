快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

技術面取代基本面主導盤勢 法人教戰觀盤操作秘訣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股4大指數重挫，日韓股市開盤大跌，衝擊台股6日開盤跌2658.96點，加權股價指數為38915.76點，成交金額新台幣395.78億元。中央社
美股4大指數重挫，日韓股市開盤大跌，衝擊台股6日開盤跌2658.96點，加權股價指數為38915.76點，成交金額新台幣395.78億元。中央社

台股今（6）日大跌，已連七天下挫，股價表現暫時脫離基本面研判，技術面短線主導盤勢。法人表示，靜待止跌訊號出現，再分批進場布局。

凱基投顧表示，就技術面觀察，昨（5）日的大盤指數日K線下探至41,513點再創波段新低，完全吞噬前一日留下的1,093點長下影線，已顯示短線跌深反彈宣告失敗，盤勢仍處於空方主導並處於弱勢破底格局。

另外，目前恐慌籌碼尚有待進一步釋放，若能伴隨融資快速去化，將有助浮額籌碼沉澱，為後續止跌反彈有利條件。

凱基投顧指出，短線首要觀察應由大盤指數「反彈高度」轉向「能否停止破底」，後續短線止跌訊號可分兩階段觀察，第一步是重新站上41,855點；第二步則是往上收復昨日盤中反彈高點42,512點，唯有依序克服上檔壓力，搭配成交量放大與籌碼面逐步穩定，大盤才有機會步入落底止穩階段；目前空方賣壓尚未完全釋放，盤勢將持續向下尋找新的支撐。

在止跌訊號尚未明確出現前，宜維持較低持股水位，避免因負乖離過大而積極搶進弱勢股，AI及高基期電子股仍應優先觀察籌碼是否止穩，短線選股可暫時偏向抗跌、低基期及具有基本面支撐的族群，待指數不再破底、上漲家數持續擴增，且台積電（2330）等大型權值股率先止穩後，再由防守轉向積極布局較為穩健。

國票投顧表示，大盤技術指標20日乖離率已達-10.86%，超過上波回檔極值-10.33%，市場整體瀰漫恐慌氛圍。不過，考量在新台幣33 元的匯率下電子股的業績會相當優秀，與當前的恐慌程度極不匹配，操作上不宜過度殺低。可留意金控族群，長天期美債殖利率大幅下滑，對壽險公司債券部位評價有利，在量縮震盪的盤勢中有望吸引投資人關注，操作時可留意布局時機。

基本面 法人 凱基

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

就市論勢／IC設計、記憶體 題材夯

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至、4萬點成關鍵

台指期 落底訊號未明

相關新聞

空前股災來襲！賴總統喊話：請國人不要恐慌 政府密切注意並推出政策

空前股災來襲。賴清德總統今天出席「ITF台灣國際旅展」開幕式，他說，這兩天的金融市場的變化，他想請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。

台股暴跌3,737點後急拉！盤中觸及4萬點 台積電、聯發科等跌幅收斂

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，台股6日開盤面臨史上罕見賣壓。11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤；集中市場加權指數同步開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中一度狂瀉逾3,737.67點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。

金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

台股今日開盤之後狂跌超過3700點，閣揆卓榮泰今天表示已經指示金管會提出救市措施，彭金隆今日在高雄參加台灣周活動接受媒體訪問時表示，金管會將在下午宣布第一波的救市措施，外界除了預期金管會會採取「限空令」之外，這次是比照2025年的關稅貿易戰限空令的內容，還是會增加新的項目？也受市場矚目。

股災來襲！國安基金將進場？不排除召開委員會議

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。

台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是

台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5460.86點，今日開盤一度跌到3萬7837.05點。對此，央行總裁楊金龍今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，所以這只是短暫的？楊表示，希望是。

台股跳崖！跌幅近9％ 盤中改寫史上最大跌幅

台股今日開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停，摜破3萬9千大關開盤，最低下探3萬7837點，指數重挫逾3700點，已改寫史上盤中最大跌幅，預估成交量1.8兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。