技術面取代基本面主導盤勢 法人教戰觀盤操作秘訣

台股今（6）日大跌，已連七天下挫，股價表現暫時脫離基本面研判，技術面短線主導盤勢。法人表示，靜待止跌訊號出現，再分批進場布局。

凱基投顧表示，就技術面觀察，昨（5）日的大盤指數日K線下探至41,513點再創波段新低，完全吞噬前一日留下的1,093點長下影線，已顯示短線跌深反彈宣告失敗，盤勢仍處於空方主導並處於弱勢破底格局。

另外，目前恐慌籌碼尚有待進一步釋放，若能伴隨融資快速去化，將有助浮額籌碼沉澱，為後續止跌反彈有利條件。

凱基投顧指出，短線首要觀察應由大盤指數「反彈高度」轉向「能否停止破底」，後續短線止跌訊號可分兩階段觀察，第一步是重新站上41,855點；第二步則是往上收復昨日盤中反彈高點42,512點，唯有依序克服上檔壓力，搭配成交量放大與籌碼面逐步穩定，大盤才有機會步入落底止穩階段；目前空方賣壓尚未完全釋放，盤勢將持續向下尋找新的支撐。

在止跌訊號尚未明確出現前，宜維持較低持股水位，避免因負乖離過大而積極搶進弱勢股，AI及高基期電子股仍應優先觀察籌碼是否止穩，短線選股可暫時偏向抗跌、低基期及具有基本面支撐的族群，待指數不再破底、上漲家數持續擴增，且台積電（2330）等大型權值股率先止穩後，再由防守轉向積極布局較為穩健。

國票投顧表示，大盤技術指標20日乖離率已達-10.86%，超過上波回檔極值-10.33%，市場整體瀰漫恐慌氛圍。不過，考量在新台幣33 元的匯率下電子股的業績會相當優秀，與當前的恐慌程度極不匹配，操作上不宜過度殺低。可留意金控族群，長天期美債殖利率大幅下滑，對壽險公司債券部位評價有利，在量縮震盪的盤勢中有望吸引投資人關注，操作時可留意布局時機。