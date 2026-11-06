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台股一度史詩級暴跌近4,000點 金管會密商準備救市措施

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰（右）今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心，他在院會時與副院長鄭麗君（左）也緊盯著手機。記者余承翰／攝影
台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰（右）今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心，他在院會時與副院長鄭麗君（左）也緊盯著手機。記者余承翰／攝影

台股6日遭遇史詩級暴跌，早盤在恐慌性殺盤瘋狂湧現下，加權指數一度重挫近4,000點，目前在3.8至3.9萬點震盪，改寫台股史上盤中最大跌點紀錄，隨著逢低承接買盤進駐與行政院長卓榮泰喊話後，跌幅截至目前稍有收斂。同時，金管會內部正緊鑼密鼓召開緊急會議，研商具體救市方案，市場預期最快將於今日稍晚發布相關穩定市場措施。

受美國期中選舉結果可能不利AI發展影響，國際股市重挫衝擊，台股開盤隨即面臨多殺多暴跌，權值股龍頭台積電（2330）等指標股相繼失守關鍵防線，拖累加權指數盤中一度崩跌近4,000點，震撼整體金融市場。隨後在極度超跌引發技術性反彈及政策關注聲浪下，台股重返3.9萬點之上，投資人全神貫注緊盯官方後續具體動作。

面對盤中史詩級劇烈震盪，行政院長卓榮泰今日上午強調，已指示金管會緊盯國內外資本市場變化，隨時機動因應。據了解，金管會目前正密集召開內部會議，評估歷次市場動盪時所動用的各項可能的救市措施。

回顧過去金管會常見的穩定策略，多採循序漸進的三階段模式，初期主要透過鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、密集召開法說會等方式進行信心喊話；若跌勢失控，則會進一步調降盤中借券賣出委託量上限、拉高融券保證金成數，並放寬信用交易抵繳擔保品範圍，以墊高放空成本並減緩融資斷頭潮；若台股出現明顯較國際股市超跌時，則可能祭出最嚴格的平盤下禁空令。

市場正屏息以待金管會今日會商後的具體定案，替大盤爭取築底回穩的時間與空間。

台股 金管會 加權指數 卓榮泰 恐慌 投資人

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