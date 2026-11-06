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台股狂殺3,700點後收斂至2,400點！「這8檔」竟逆勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股6日盤面一片慘綠，仍有8檔個股逆勢漲停，成為市場焦點。記者林澔一／攝影
台股6日盤面一片慘綠，仍有8檔個股逆勢漲停，成為市場焦點。記者林澔一／攝影

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR重挫逾10%，引爆台股6日史上最大跌點危機。台股早盤一度狂瀉逾3,700點，摜破年線，上市、上櫃市場跌停家數合計一度超過500檔，市場陷入恐慌性賣壓。

不過，隨著台積電、聯發科（2454）等權值股陸續打開跌停板，大盤跌勢逐步收斂，跌點縮小至約2,400點上下。儘管盤面仍一片慘綠，仍有8檔個股逆勢漲停，力新（5202）、廣寰科（3287）等成為市場焦點。

觀察上市櫃個股漲幅排行，截至目前共有8檔個股攻上漲停板，分別為合邦（6103）、力新（5202）、雲嘉南（3191）、廣寰科、同亨（5490）、智聯服務（6751）、中茂（5205）及華凌（6916）。

其中，力新以18.3元漲停，近一週累計上漲28.87%；廣寰科則以73.3元漲停，近一週漲幅達24.66%，兩檔不僅逆勢亮燈，短線漲幅也相當突出。

力新為台鋼集團轉投資公司，主要業務涵蓋數位影像文件管理、辦公室自動化及雲端整合等數位解決方案。近年積極布局行動應用、雲端運算及巨量資料分析，並發展軟體即服務（SaaS）應用，產品包括ProOA BPM電子簽核、ISO文件管理系統、GenAI-OCR企業單據辨識及智慧證件辨識等，持續拓展企業數位轉型商機。

值得注意的是，台鋼集團近年透過併購擴大事業版圖，旗下已發展出12大事業群，涵蓋鋼鐵、網通、健康運動、化學綠能等領域。在網通與資訊服務布局方面，除力新外，還包括友訊（2332）、友勁（6142）及台鋼新零售等掛牌公司，集團跨領域布局也為旗下企業帶來不同的市場關注焦點。

另一檔逆勢漲停的廣寰科，主要從事電腦及周邊設備、電競裝備與音訊影像產品的研發、設計及全球行銷，目前積極耕耘智慧影像市場，布局AI邊緣運算商機。今年9月營收達1.18億元，月增36.8%、年增34.5%，營運動能有所回溫，後續能否將智慧影像及AI相關布局轉化為實際營收與獲利，將是市場觀察重點。

台股 漲停 美股

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