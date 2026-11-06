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台股狂殺逾3千點 國安基金：崩跌影響很多人、不排除召開臨時會

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台股今日大跌。記者林澔一／攝影
台股今日大跌。記者林澔一／攝影

美股四大指數昨日全面收黑，尤其與台股連動密切的費城半導體指數跌勢最為慘烈，終場暴跌12.25%；台股5日早盤一度暴跌3737.67點，指數最低來到37837.05點，創下史上盤中最大跌點，市場疾呼國安基金應開會進場，據了解，國安基金最快在今日將召開臨時委員會會議。

對此，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今早受訪時表示，這一波台股下跌主要是受到國外股市連動的影響，事實上國安基金不只今天，已經連續好這幾天都在密切關注市場情況；若市場出現失序或是信心崩潰時，不排除將召開臨時會因應後續對策。

阮清華強調，台灣經濟基本面仍相當穩健，但即便如此，國安基金還是會密切關注股市及國內外政經情勢的變化，做進一步妥適的處理，觀察情況再做後續的決定，「一直這樣崩跌也會影響很多人」。他指出，股市本來就是千變萬化，目前看起來跌幅確實比較深，這是國際股市連動影響所致。

根據《國家金融安定基金設置及管理條例》第8條，當國內外重大事件或國際資金大幅移動，顯著衝擊民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或危及國家安定之虞時，國安基金可經管理委員會決議，動用資金買賣有價證券、進行期貨交易，或辦理其他經主管機關核准的事項。

國安基金 台股 費城半導體

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