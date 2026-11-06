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股災來襲！國安基金將進場？不排除最快今日召開臨時委員會議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。聯合報系資料照
空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。聯合報系資料照

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議

國安基金執行秘書也是財政部次長阮清華出面信心喊話，國安基金這幾天已經密切的關注情勢，這幾天的確跌得非常的多，若市場出現信心崩潰的狀況，國安基金不排除召開臨時委員會議進場護盤。

這是財政部對於國安基金是否召開委員會議近期內表態最明確的一次。阮清華指出，國安基金這幾天一直都在密切的關注情勢的變化，一直在密切關注與掌握當中。

阮清華強調，台灣的基本面還是非常好，產業目前看起來也沒有受損的狀況，純粹是因美國期中選舉或是物價上漲問題對投資人的心理造成影響，也造成國際股市波動，國安基金緊盯市場的變化，必要的時候不排除召開臨時委員會議討論因應的對策。

2025年4月，川普對等關稅引發全球股災，台股兩個交易日暴跌2838點、跌幅13.33%，國安基金於4月8日決議啟動第9次護盤；但隔日台股仍續跌1068點，三個交易日累計重挫3906點。

然而這次的大股災，短短的六個交易日，股市從10月29日到11月5號，台股下跌累計5460.86點，跌幅11.61%，加上今天一開盤之後就下跌超過3700點，台股在短短七個交易日已經下跌9200點，跌點直逼萬點。

根據國安基金管理條例的規定，國安基金管理條例第8條規定的進場條件，主要包括「當國內外發生重大事件，導致金融市場有失序之虞時，國安基金可以依照法定程序，執行安定市場任務。」

所謂的國內外重大事件，是指國際金融危機、重大政治或經濟事件，導資本市場及其他金融市場有失序之虞。這次的情境，是美國期中選舉變天民主黨大獲全勝甚至使得AI監管政策，會出現極大的轉變，已引發市場對AI股的信心崩盤，比起上一次國安基金是因為關稅貿易戰出手，更加嚴重數倍，因此已經符合國安基金的啟動機制。

國安基金 股災 會議

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