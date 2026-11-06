台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是

台股開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停。閣揆卓榮泰表示，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。他強調，國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。

2026-11-06 09:28