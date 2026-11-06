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台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是
台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5460.86點，今日開盤一度跌到3萬7837.05點。對此，央行總裁楊金龍今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，所以這只是短暫的？楊表示，希望是。
美股昨夜爆發AI股大逃殺，道指暴跌1833點，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR也重挫逾10%，賣壓迅速蔓延至台指期夜盤，狂瀉2946點。
台股今開盤面臨史詩級賣壓，11月台指期開盤重挫2994點，以38888點開出，電子期更直接以跌停板開盤。集中市場加權指數開低2658.96點，以38915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中跌點一度擴大至超過3700點，下探37837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。
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