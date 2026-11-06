台股跳崖！跌幅近9％ 盤中改寫史上最大跌幅

台股今日開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停，摜破3萬9千大關開盤，最低下探3萬7837點，指數重挫逾3700點，已改寫史上盤中最大跌幅，預估成交量1.8兆元。

美股收盤天崩，拖累台股地裂，道瓊大跌3.44％，那斯達克大跌5.52％，S&P大跌4.36％，費城半導體指數暴跌12.25％。

法人表示，跌勢從半導體擴散至其他板塊，但相當一部分似乎源於系統化交易與部位調整，而非企業基本面突然惡化。

選後賣壓迅速從半導體與AI硬體擴散至整體市場。標普500指數所有類股收跌，費城半導體指數下跌約12.3%，VIX則飆升逾70%至約28。這波跌勢雖然劇烈，但仍須區分價格走勢與實際需求。目前跡象顯示，市場更可能是在快速重估AI基礎建設風險，算力需求並未顯現崩跌跡象。

法人指出，市場正在重新評估美國未來資料中心建設與AI資本支出的執行及監管風險，這並不代表AI的基本需求已經消失。