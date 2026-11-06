快訊

高檢署出手！違反國安法、貪汙起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開盤跳崖崩跌 卓榮泰：已指示金管會 隨時穩定股市

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰（中）今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心。記者余承翰／攝影
台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰（中）今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心。記者余承翰／攝影

台股開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停。閣揆卓榮泰表示，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。他強調，國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。

卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢前，面對媒體詢問表示，近日來受到國際局勢的影響，包括中東的局勢尚未明朗，因此世界主要國家的股市都發生了比較明顯的震盪，我國當然在過去幾天也是同樣的情形。

他指出，不過國人都對國家的經濟體質的健全有充分的了解，而且各產業的獲利的能力、潛力也都相當的雄厚。金管會在歷次面臨到股市震盪異常狀況時，也都會有相關的因應措施。

卓榮泰強調，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時要機動性決定，如何像過去穩定股市的相同作為一樣，讓國內的股市能夠在國人信心跟金管會相關的穩定作用之下，讓它趨於正常。

卓榮泰說，股市的交易是由市場來決定，但是政府相信國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。

卓榮泰 台股 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

國安基金不急護盤！台股重挫千點 阮清華：股市有漲有跌很正常

台股連日重挫 金管會提2數據強調風險可控、緊盯股市波動

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

相關新聞

股災來襲！國安基金將進場？不排除最快今日召開臨時委員會議

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。

台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是

台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5460.86點，今日開盤一度跌到3萬7837.05點。對此，央行總裁楊金龍今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，所以這只是短暫的？楊表示，希望是。

台股跳崖！跌幅近9％ 盤中改寫史上最大跌幅

台股今日開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停，摜破3萬9千大關開盤，最低下探3萬7837點，指數重挫逾3700點，已改寫史上盤中最大跌幅，預估成交量1.8兆元。

台股開盤跳崖崩跌 卓榮泰：已指示金管會 隨時穩定股市

台股開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停。閣揆卓榮泰表示，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。他強調，國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。

台股史詩級崩跌！開低暴殺3,737點摜破年線 一度超過500檔跌停

美股昨夜爆發AI股大逃殺，道指暴跌1,833點，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR也重挫逾10%，賣壓迅速蔓延至台指期夜盤，狂瀉2,946點。

台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

美期中選舉變天讓市場憂心AI科技鏈前景，台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。法人表示，儘管大盤失守短中期均線，仍有約300億元浮額待清洗，但技術面清洗浮額訊號已浮現，加上證交所信心喊話基本面穩健，大盤正步入築底階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。