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台股開盤跳崖崩跌 卓榮泰：已指示金管會 隨時穩定股市
台股開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停。閣揆卓榮泰表示，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。他強調，國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。
卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢前，面對媒體詢問表示，近日來受到國際局勢的影響，包括中東的局勢尚未明朗，因此世界主要國家的股市都發生了比較明顯的震盪，我國當然在過去幾天也是同樣的情形。
他指出，不過國人都對國家的經濟體質的健全有充分的了解，而且各產業的獲利的能力、潛力也都相當的雄厚。金管會在歷次面臨到股市震盪異常狀況時，也都會有相關的因應措施。
卓榮泰強調，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時要機動性決定，如何像過去穩定股市的相同作為一樣，讓國內的股市能夠在國人信心跟金管會相關的穩定作用之下，讓它趨於正常。
卓榮泰說，股市的交易是由市場來決定，但是政府相信國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。
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