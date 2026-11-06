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台股史詩級崩跌！開低暴殺3,737點摜破年線 一度超過500檔跌停
美股昨夜爆發AI股大逃殺，道指暴跌1,833點，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR也重挫逾10%，賣壓迅速蔓延至台指期夜盤，狂瀉2,946點。
台股6日開盤面臨史詩級賣壓，11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤。集中市場加權指數開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中跌點一度擴大至超過3,700點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。
權值股成為這波重災區，五大權值股中有4檔開盤即觸及跌停，拖累大盤持續探底；上市、上櫃市場跌停家數一度合計超過500檔，顯示賣壓已從AI與半導體族群擴散至整體市場，盤面各大類股幾乎全面翻黑，台股陷入全面性修正。
盤面上，五大權值股除了鴻海（2317）以外，全面開在跌停價。其中，台積電開低220元、報2,020元，聯發科（2454）開3,115元、台達電（2308）開1,020元、鴻海開213元、日月光投控（3711）開515元。
回顧台股5日表現，集中市場指數下跌1374.19點、收41574.72點，成交值收斂至9,279.96億元。三大法人合計賣超1233.94億元，其中外資賣超1024.61億元，投信買超225.94億元，自營商賣超（合計） 435.27億元。
法人指出，美國AI基建疑慮引發科技股非理性賣壓，台股短線乖離過大、進入超賣區，但融資減幅不足，籌碼仍待沉澱。建議靜待融資浮額清洗、外資期現貨態度轉穩，或技術面出現關鍵轉折紅K，再伺機布局。
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