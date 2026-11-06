快訊

高檢署出手！違反國安法、貪汙起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

聽新聞
0:00 / 0:00

台股史詩級崩跌！開低暴殺3,737點摜破年線 一度超過500檔跌停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影

美股昨夜爆發AI股大逃殺，道指暴跌1,833點，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR也重挫逾10%，賣壓迅速蔓延至台指期夜盤，狂瀉2,946點。

台股6日開盤面臨史詩級賣壓，11月台指期開盤重挫2,994點，以38,888點開出，電子期更直接以跌停板開盤。集中市場加權指數開低2,658.96點，以38,915.76點開出，隨後賣壓持續擴大，盤中跌點一度擴大至超過3,700點，下探37,837.05點，不僅摜破年線，更刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。

權值股成為這波重災區，五大權值股中有4檔開盤即觸及跌停，拖累大盤持續探底；上市、上櫃市場跌停家數一度合計超過500檔，顯示賣壓已從AI與半導體族群擴散至整體市場，盤面各大類股幾乎全面翻黑，台股陷入全面性修正。

盤面上，五大權值股除了鴻海（2317）以外，全面開在跌停價。其中，台積電開低220元、報2,020元，聯發科（2454）開3,115元、台達電（2308）開1,020元、鴻海開213元、日月光投控（3711）開515元。

回顧台股5日表現，集中市場指數下跌1374.19點、收41574.72點，成交值收斂至9,279.96億元。三大法人合計賣超1233.94億元，其中外資賣超1024.61億元，投信買超225.94億元，自營商賣超（合計） 435.27億元。

法人指出，美國AI基建疑慮引發科技股非理性賣壓，台股短線乖離過大、進入超賣區，但融資減幅不足，籌碼仍待沉澱。建議靜待融資浮額清洗、外資期現貨態度轉穩，或技術面出現關鍵轉折紅K，再伺機布局。

台股 跌停 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開低一度重挫逾千點！42,000點保衛戰開打 台積電能撐盤？

台股千金股掀退位潮！58檔急縮至39檔 信驊觸及跌停、僅1檔逆漲

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台股狂瀉1,400點！0050失守百元 374萬股東本周迎強震

相關新聞

股災來襲！國安基金將進場？不排除最快今日召開臨時委員會議

空前股災來襲。台股一開盤就重跌超過3700點，不但直接摜破40000點，大盤指數更一度跌破38000點大關，據了解，國安基金最快今日就會召開臨時委員會會議。

台股跌破4萬點只是暫時的？ 楊金龍：希望是

台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5460.86點，今日開盤一度跌到3萬7837.05點。對此，央行總裁楊金龍今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，所以這只是短暫的？楊表示，希望是。

台股跳崖！跌幅近9％ 盤中改寫史上最大跌幅

台股今日開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停，摜破3萬9千大關開盤，最低下探3萬7837點，指數重挫逾3700點，已改寫史上盤中最大跌幅，預估成交量1.8兆元。

台股開盤跳崖崩跌 卓榮泰：已指示金管會 隨時穩定股市

台股開盤直接跳崖，大跌近9％，幾乎跌停。閣揆卓榮泰表示，他今早已經指示金管會，要密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。他強調，國家的經濟體質應該可以讓國人對國家、對經濟的發展，都能更具信心。

台股史詩級崩跌！開低暴殺3,737點摜破年線 一度超過500檔跌停

美股昨夜爆發AI股大逃殺，道指暴跌1,833點，費半指數崩跌12%，台積電（2330）ADR也重挫逾10%，賣壓迅速蔓延至台指期夜盤，狂瀉2,946點。

台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

美期中選舉變天讓市場憂心AI科技鏈前景，台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。法人表示，儘管大盤失守短中期均線，仍有約300億元浮額待清洗，但技術面清洗浮額訊號已浮現，加上證交所信心喊話基本面穩健，大盤正步入築底階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。