美股挫台指期夜盤大跌2946點　法人：台股回測4萬點支撐

美股重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電ADR挫10.78%，台指期夜盤重挫2946點，跌破4萬點關卡收38936點，台積電期貨夜盤跌221點收2026點。法人表示，台股今天恐回測4萬點重要支撐關卡。

期貨法人指出，美國期中選舉後，包括德州、俄亥俄州、威斯康辛州等多州，可能暫緩興建或批准人工智慧AI資料中心（AIDC）建置，AIDC發展政策出現變數，加上市場憂慮AI監管政策可能更加嚴格，衝擊美AI晶片和資料中心概念股走勢，賣壓湧現。

法人表示，美費半指數與占台股權值比重高的AI電子族群之間，高度連動，費半指數大跌，台股今天恐回測4萬點重要支撐關卡，觀察占台股權重4成的台積電能否守住支撐，以及外資在新台幣匯率貶值影響下、在台股現貨市場賣超動向。

美股道瓊工業指數下挫1833.06點或3.44%，收51523.06點；標普500指數下跌334.89點或4.36%，收7353.73點。那斯達克指數挫跌1421.51點或5.52%，收24315.00點，費城半導體指數重挫1257.52點或12.25%，收9011.14點。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌9.26%，台積電美國存託憑證（ADR）跌10.78%，超微（AMD）重挫17.26%，博通（Broadcom）跌10.43%，英特爾（Intel）跌10.33%。SpaceX跌9.05%。記憶體股美光（Micron）大跌17.46%，SK海力士美國存託股份（ADS）挫跌13.4%。

台股加權指數5日大跌1374.19點，收41574.72點，創歷史第13大收盤跌點，根據統計從10月6日盤中歷史高點49968.92點起算，短短1個月已回檔超過8000點，外資5日續賣超台股新台幣1024.6億元，是歷史賣超第10大規模，連續6個交易日賣超。

根據統計，外資今年以來累計賣超台股達2.8兆元，11月截至5日僅4個交易日，外資賣超累計達4332億元。

在台指期淨部位，三大法人5日淨空單增加1852口至3038口，其中外資淨空單增加2004口至9萬5651口。

台股近日重挫失守42000點，外資大舉調節台股並匯出，新台幣貶值壓力大，5日盤中最低至32.985元，逼近33元整數大關，終場收32.876元，貶值5.5分，守住32字頭價位。

外媒報導，美光因一項勞資糾紛遲未解決，已暫停在桃園市興建一座記憶體晶片工廠的計畫。美光5日晚間表示，目前在台灣均正常營運，期待持續與桃園工會進行協商並達成協議，有信心維持營運的持續與穩定，確保客戶需求不受影響。