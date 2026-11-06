快訊

台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

春風衛生紙大廠出事！正隆大園廠深夜火警 烈焰衝天41消防員灌救

聽新聞
0:00 / 0:00

美股挫台指期夜盤大跌2946點　法人：台股回測4萬點支撐

中央社／ 台北6日電
美股重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電ADR挫10.78%。 路透
美股重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電ADR挫10.78%。 路透

美股重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電ADR挫10.78%，台指期夜盤重挫2946點，跌破4萬點關卡收38936點，台積電期貨夜盤跌221點收2026點。法人表示，台股今天恐回測4萬點重要支撐關卡。

期貨法人指出，美國期中選舉後，包括德州、俄亥俄州、威斯康辛州等多州，可能暫緩興建或批准人工智慧AI資料中心（AIDC）建置，AIDC發展政策出現變數，加上市場憂慮AI監管政策可能更加嚴格，衝擊美AI晶片和資料中心概念股走勢，賣壓湧現。

法人表示，美費半指數與占台股權值比重高的AI電子族群之間，高度連動，費半指數大跌，台股今天恐回測4萬點重要支撐關卡，觀察占台股權重4成的台積電能否守住支撐，以及外資在新台幣匯率貶值影響下、在台股現貨市場賣超動向。

美股道瓊工業指數下挫1833.06點或3.44%，收51523.06點；標普500指數下跌334.89點或4.36%，收7353.73點。那斯達克指數挫跌1421.51點或5.52%，收24315.00點，費城半導體指數重挫1257.52點或12.25%，收9011.14點。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌9.26%，台積電美國存託憑證（ADR）跌10.78%，超微（AMD）重挫17.26%，博通（Broadcom）跌10.43%，英特爾（Intel）跌10.33%。SpaceX跌9.05%。記憶體股美光（Micron）大跌17.46%，SK海力士美國存託股份（ADS）挫跌13.4%。

台股加權指數5日大跌1374.19點，收41574.72點，創歷史第13大收盤跌點，根據統計從10月6日盤中歷史高點49968.92點起算，短短1個月已回檔超過8000點，外資5日續賣超台股新台幣1024.6億元，是歷史賣超第10大規模，連續6個交易日賣超。

根據統計，外資今年以來累計賣超台股達2.8兆元，11月截至5日僅4個交易日，外資賣超累計達4332億元。

在台指期淨部位，三大法人5日淨空單增加1852口至3038口，其中外資淨空單增加2004口至9萬5651口。

台股近日重挫失守42000點，外資大舉調節台股並匯出，新台幣貶值壓力大，5日盤中最低至32.985元，逼近33元整數大關，終場收32.876元，貶值5.5分，守住32字頭價位。

外媒報導，美光因一項勞資糾紛遲未解決，已暫停在桃園市興建一座記憶體晶片工廠的計畫。美光5日晚間表示，目前在台灣均正常營運，期待持續與桃園工會進行協商並達成協議，有信心維持營運的持續與穩定，確保客戶需求不受影響。

法人 美股 夜盤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

台股千金股掀退位潮！58檔急縮至39檔 信驊觸及跌停、僅1檔逆漲

美期中選舉引發AI投資疑慮 美股收盤重挫、費半大跌逾12%

相關新聞

台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

美期中選舉變天讓市場憂心AI科技鏈前景，台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。法人表示，儘管大盤失守短中期均線，仍有約300億元浮額待清洗，但技術面清洗浮額訊號已浮現，加上證交所信心喊話基本面穩健，大盤正步入築底階段。

歷史經驗 美股選後看漲…S&P 500指數勝率達91%

美國期中選舉，民主黨大勝掌控國會，美股與AI產業前景也成為市場關注焦點。法人指出，選舉雖可能引發短期震盪，但政治版圖改變未必扭轉美股長期趨勢，投資人仍需留意當前利率、通貨膨脹及企業獲利的變化。

美股挫台指期夜盤大跌2946點　法人：台股回測4萬點支撐

美股重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電ADR挫10.78%，台指期夜盤重挫2946點，跌破4萬點關卡收3893...

台股連日急殺…金融、電信、內需 躍避風港

台股連日急殺，市場籌碼清洗進入白熱化階段。法人示警，投資人切忌躁進追價高本益比成長股，短線資金避風港全面轉向抗跌性佳、低基期及具備實質剛需的防禦股，如金融、電信、內需非電股等。

就市論勢／先進封測、光通訊 可留意

台股歷經近一個月修正，油價、美債殖利率及AI資本支出等疑慮已逐步反映在股價上，市場風險偏好趨於謹慎。隨美國期中選舉不確定性消退，部分利空因素有望緩解，年底前盤勢可望轉向中性偏多，惟外資動向仍是短期市場重要變數。

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。