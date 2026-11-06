聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

聯合報／ 記者黃彥宏朱漢崙、編譯葉亭均／綜合報導

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

民主黨在期中選舉大獲全勝，市場憂心ＡＩ基礎建設擴張計畫恐受影響，帶動亞洲股市資金輪動交易，拖累晶片製造商股價下跌，記憶體晶片龍頭三星電子與ＳＫ海力士昨盤中均重挫逾百分之五，拖累南韓ＫＯＳＰＩ下跌逾百分之五、日經二二五指數跌幅也將近百分之二。

台股昨開低走低，外資和自營商雙雙連六賣，其中外資賣超一○二四點六億元，投信和八大公股行庫則是買超，呈現土洋對作的格局。

金管會昨日公布統計，十月外陸資淨匯出六十四點六億美元（約新台幣二○九八億元），為史上同期之最；此外，外陸資十月賣超台股也是史上同期最大；前十月累計賣超二兆二九四七億元，為同期新高，光十月就占逾四成。

市場關注外資是否持續撤資、金管會會否出手。金管會表示將緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

截至四日，信用交易整戶擔保維持率百分之一六七點四二，高於百分之一三○追繳門檻，風險仍可控。

民主黨 美國期中選舉 台股 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最慘10月！外資急撤台股逾2000億元 金管會盯兩警訊

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台股一個月慘跌8千點 10月和前10月外資賣超創最慘單月和同期紀錄

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

相關新聞

台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

美期中選舉變天讓市場憂心AI科技鏈前景，台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。法人表示，儘管大盤失守短中期均線，仍有約300億元浮額待清洗，但技術面清洗浮額訊號已浮現，加上證交所信心喊話基本面穩健，大盤正步入築底階段。

歷史經驗 美股選後看漲…S&P 500指數勝率達91%

美國期中選舉，民主黨大勝掌控國會，美股與AI產業前景也成為市場關注焦點。法人指出，選舉雖可能引發短期震盪，但政治版圖改變未必扭轉美股長期趨勢，投資人仍需留意當前利率、通貨膨脹及企業獲利的變化。

台股連日急殺…金融、電信、內需 躍避風港

台股連日急殺，市場籌碼清洗進入白熱化階段。法人示警，投資人切忌躁進追價高本益比成長股，短線資金避風港全面轉向抗跌性佳、低基期及具備實質剛需的防禦股，如金融、電信、內需非電股等。

就市論勢／先進封測、光通訊 可留意

台股歷經近一個月修正，油價、美債殖利率及AI資本支出等疑慮已逐步反映在股價上，市場風險偏好趨於謹慎。隨美國期中選舉不確定性消退，部分利空因素有望緩解，年底前盤勢可望轉向中性偏多，惟外資動向仍是短期市場重要變數。

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。