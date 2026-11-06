民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

民主黨在期中選舉大獲全勝，市場憂心ＡＩ基礎建設擴張計畫恐受影響，帶動亞洲股市資金輪動交易，拖累晶片製造商股價下跌，記憶體晶片龍頭三星電子與ＳＫ海力士昨盤中均重挫逾百分之五，拖累南韓ＫＯＳＰＩ下跌逾百分之五、日經二二五指數跌幅也將近百分之二。

台股昨開低走低，外資和自營商雙雙連六賣，其中外資賣超一○二四點六億元，投信和八大公股行庫則是買超，呈現土洋對作的格局。

金管會昨日公布統計，十月外陸資淨匯出六十四點六億美元（約新台幣二○九八億元），為史上同期之最；此外，外陸資十月賣超台股也是史上同期最大；前十月累計賣超二兆二九四七億元，為同期新高，光十月就占逾四成。

市場關注外資是否持續撤資、金管會會否出手。金管會表示將緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

截至四日，信用交易整戶擔保維持率百分之一六七點四二，高於百分之一三○追繳門檻，風險仍可控。