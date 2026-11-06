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台股連日急殺…金融、電信、內需 躍避風港

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股連日急殺，市場籌碼清洗進入白熱化階段。法人示警，投資人切忌躁進追價高本益比成長股，短線資金避風港全面轉向抗跌性佳、低基期及具備實質剛需的防禦股，如金融、電信、內需非電股等。

法人指出，融資浮額未徹底「減肥」前，盲目搶反彈極易遭遇多殺多反噬，操作須保持高度自律。以槓桿指標元大台灣50正2為例，融資昨（5）日持續增加1,693張、連六增至3.48萬張，市場整體融資餘額仍居高不下，去槓桿進程尚未完全到位。

因此，現階段持股首選獲利續創高且具殖利率優勢的金融類股。在劇烈震盪下，金控股確實發揮穩定軍心效應，昨日中信金股價逆勢大漲逾2％，華南金（2880）漲逾1％，富邦金、國泰金、兆豐金、玉山金及元大金等同步抗跌收紅，展現防禦特性。

電信股是另一防禦族群，中華電昨股價守住平盤；非電剛需族群中，航空股華航、成衣大廠儒鴻、營建指標股國建及生技族群美時等，皆展現逆勢抗震力道；科技股族群則可關注企業端AI應用實質變現的軟體族群。

融資餘額 槓桿 籌碼

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