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台股譜寫築底三部曲 法人：短線防斷頭賣壓

經濟日報／ 記者黃彥宏戴玉翔高瑜君／台北報導
台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。聯合報系資料照
台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。聯合報系資料照

美期中選舉變天讓市場憂心AI科技鏈前景，台股連六日重挫，昨（5）日再重挫1,374點收41,574點，後市恐有回測4萬點大關壓力。法人表示，儘管大盤失守短中期均線，仍有約300億元浮額待清洗，但技術面清洗浮額訊號已浮現，加上證交所信心喊話基本面穩健，大盤正步入築底階段。

法人指出，台股走勢後續將循「反彈、反轉、回升」三部曲分段修復，惟當前融資去化仍嫌不足，短線仍須防斷頭賣壓出籠，操作宜逢低分批承接而不急躁進。

台股昨開低走低，早盤多頭雖一度抵抗拉升至42,873點，但不敵空軍狙擊，隨即震盪向下摜殺，盤中最低重摔1,435點至41,513點，終場收41,574點、大跌1,374點，成交量縮至9,870億元。

外資昨再續賣1,024.6億元、連六賣；自營商賣超435.2億元、連六賣。投信買超225.9億元、連18買；八大公股行庫買超272.7億元、連六買，力抗外資賣壓。

股市短期急速下墜，昨日再傳出穩懋違約交割2,218.1萬元，申報的七個券商據點包括國泰敦三、凱基永康、華南林口、元大台南、元大大甲、永豐金、台新屏東等。

證交所、櫃買中心出面信心喊話，列舉台灣經濟成長率佳，上半年上市公司淨利年增136.7％，景氣對策信號連十紅，向市場證明台灣經濟及企業基本面底氣扎實。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長留政鈺等指出，短線大盤支撐先看4萬至4.1萬點整數關卡。後市落底有三部曲，每階段約觀察兩周，第一階段「反彈」跌深修復，目標先看半年線45,360點；第二階段「反轉」消化套牢浮額，目標挑戰季線46,490點；第三階段「回升」，上攻前高48,218點，時間點快則年底，慢則明年1月，若站上將挑戰5萬點關卡。

台股 籌碼 法人

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