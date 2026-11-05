上櫃公司基本面穩健！櫃買中心喊話投資人理性看波動

台股5日重挫1,374.19點，收在41,574.72點，跌破42,000點關卡，投資人關心台股何時止跌、年底能否重返5萬點。富邦投顧總經理陳永俊5日表示，短期台股反彈壓力仍大，預估第4季指數將在4萬至5萬點區間震盪，隨著年線逐步上揚，4萬點附近可望成為相對低點，但短線不宜期待大幅反彈，若年底前能接近前波高點或觸及5萬點，已是相當不錯的表現。

2026-11-05 18:18