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上櫃公司基本面穩健！櫃買中心喊話投資人理性看波動
近期國際股市出現大幅震盪，連帶影響櫃買指數，跌勢超過集中市場。上櫃指數5日再重挫22.03點，跌幅達6.41%，收在321.47點，累計本周來跌幅達13.18%。
櫃買中心表示，依據上櫃公司公告的今年前九月累計營收表現，全體上櫃公司整體前九月累計營收較前一年同期成長。截至11月5日止，決議配發2025年度現金股利者計有613家，約占已公告897家之68.3%，其中每股配發現金股利2元以上為325家、約占已公告897家之36.2%。
另已有70家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有484家上櫃公司已舉辦法人說明會，向投資人說明公司及產業狀況。
面對近期市場波動加劇，櫃買中心提醒投資人應審慎評估投資風險，無須過度恐慌。股價短期波動在所難免，長期表現仍取決於公司的營運成果與基本面。整體而言，多數上櫃公司基本面維持良好，建議投資人依據自身投資策略及風險承受能力，理性分析市場情勢，審慎做出投資決策。櫃買中心亦將持續關注國際政經情勢及其對上櫃市場的影響，並督促上櫃公司落實資訊公開與透明，以維護市場交易秩序及投資人權益。
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