歷史經驗 美股選後看漲…S&P 500指數勝率達91%

美國期中選舉，民主黨大勝掌控國會，美股與AI產業前景也成為市場關注焦點。法人指出，選舉雖可能引發短期震盪，但政治版圖改變未必扭轉美股長期趨勢，投資人仍需留意當前利率、通貨膨脹及企業獲利的變化。

富蘭克林投顧指出，AI疑慮再起，科技股震盪加劇，所幸其他類股接力支撐大盤，包括能源、金融，公用事業、醫療保健等防禦型類股。本周美國期中選舉結果、財報與就業數據接連出爐，將進一步考驗這波漲勢能否延續。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，AI資本支出大戶開始取得投資報酬（ROI），核心業務也加速成長。本輪AI浪潮的發展快於先前的行動裝置、網路、雲端運算等基礎技術，AI營收成長速度是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，因此現在才剛開始進入AI普及曲線的陡峭階段。

鉅亨買基金投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，期中選舉向來是美國政治與金融市場的重要分水嶺，但從歷史經驗觀察，選後美股表現往往比市場想像更強勁。據統計，自1927年以來24次美國期中選舉，S&P 500指數在選後一年有22次上漲，勝率高達91.7%，平均漲幅達17%。這反映選舉不確定性逐漸消除後，市場焦點有機會重新回到企業獲利與經濟基本面。不過，歷史勝率並非未來報酬保證，仍須留意當前利率、通膨及企業獲利變化。

在科技股方面，市場聚焦AI產業是否受到衝擊。羅瑤庭指出，民主黨掌握國會後，可能加強對大型科技企業、AI資料中心及相關產業的監督，增加部分政策與法規的不確定性，但監管趨嚴不等於AI投資熱潮就此終結。

羅瑤庭強調，AI發展的核心動能仍來自企業對運算能力、資料中心及生產力提升的需求。科技巨頭的資本支出與獲利能力，才是支撐美股中長期表現的關鍵。