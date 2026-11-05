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台股跌1374點 上市櫃融資餘額合計減少274.18億元
美國期中選舉結果造成市場憂慮AI資料中心建置審核恐趨嚴，引爆全球科技股賣壓，台股今天大跌1374.19點，收在41574.72點，自10月6日盤中歷史高點49968.92點起算，短短1個月已回檔逾8000點，引發融資斷頭壓力。據台灣證券交易所與櫃買中心統計，上市及上櫃市場融資餘額合計減少新台幣274.18億元。
據證交所資料，今天上市融資餘額為5764.09億元，較昨天減少205.36億元，為連續第5個交易日下降。對照10月6日台股創高當天的融資餘額6376.57億元，減少612.48億元，減幅約9.6%，小於同期間的指數跌幅約16.8%。
另外，據櫃買中心資料，今天上櫃融資餘額為1840.37億元，較昨天減少68.82億元。對照10月6日融資餘額2261.51億元，減少421.14億元。
根據證交所的台股儀表板，11月4日上市融資餘額占市值比重為0.42%，信用交易占成交值比重為4.75%。
玉山投信基金經理人廖炳焜分析，這波台股修正核心因素，來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水平，非企業獲利出現系統性惡化。看好隨著政治因素逐步淡化，基本面將重新成為市場主導力量。
不過在籌碼面，廖炳焜表示，這波指數下跌，外資續加空，目前淨空單達9.5萬口，且外資現貨單日賣超持續超過千億元；融資減肥程度遠低於指數跌幅，籌碼面若趨於凌亂恐影響指數落底與反彈空間。
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