快訊

川普「滑鐵盧之役」！民主黨出招拿下共和黨票倉 暗藏領先民調假裝逆風

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌1374點 上市櫃融資餘額合計減少274.18億元

中央社／ 台北5日電

美國期中選舉結果造成市場憂慮AI資料中心建置審核恐趨嚴，引爆全球科技股賣壓，台股今天大跌1374.19點，收在41574.72點，自10月6日盤中歷史高點49968.92點起算，短短1個月已回檔逾8000點，引發融資斷頭壓力。據台灣證券交易所與櫃買中心統計，上市及上櫃市場融資餘額合計減少新台幣274.18億元。

據證交所資料，今天上市融資餘額為5764.09億元，較昨天減少205.36億元，為連續第5個交易日下降。對照10月6日台股創高當天的融資餘額6376.57億元，減少612.48億元，減幅約9.6%，小於同期間的指數跌幅約16.8%。

另外，據櫃買中心資料，今天上櫃融資餘額為1840.37億元，較昨天減少68.82億元。對照10月6日融資餘額2261.51億元，減少421.14億元。

根據證交所的台股儀表板，11月4日上市融資餘額占市值比重為0.42%，信用交易占成交值比重為4.75%。

玉山投信基金經理人廖炳焜分析，這波台股修正核心因素，來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水平，非企業獲利出現系統性惡化。看好隨著政治因素逐步淡化，基本面將重新成為市場主導力量。

不過在籌碼面，廖炳焜表示，這波指數下跌，外資續加空，目前淨空單達9.5萬口，且外資現貨單日賣超持續超過千億元；融資減肥程度遠低於指數跌幅，籌碼面若趨於凌亂恐影響指數落底與反彈空間。

融資餘額 台股 櫃買中心 科技股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股失守42,000點關卡 投信：中長期支撐逐步浮現

美期中選舉引發市場大震盪 台股五訊號 拚止跌反彈

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至、4萬點成關鍵

台股融資需再減600億 富邦投顧：第四季台股落在40000-50000點區間

相關新聞

跌跌不休！穩懋再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

櫃買中心5日公告，包括國泰敦三、凱基永康、華南林口、元大台南、元大大甲、永豐金、台新屏東等7個券商據點，申報穩懋（3105）違約交割2,218.1萬元。

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至、4萬點成關鍵

台股5日重挫1,374.19點，收在41,574.72點，跌破42,000點關卡，投資人關心台股何時止跌、年底能否重返5萬點。富邦投顧總經理陳永俊5日表示，短期台股反彈壓力仍大，預估第4季指數將在4萬至5萬點區間震盪，隨著年線逐步上揚，4萬點附近可望成為相對低點，但短線不宜期待大幅反彈，若年底前能接近前波高點或觸及5萬點，已是相當不錯的表現。

外資賣超1,024億元 狂賣主動式ETF但竟大買航空股

台股5日續探底，失守42,000點關卡，收在41,574.72點，重挫1,374.19點，連續第6個交易日收黑，三大法人賣超1,234.57億元，外資賣超1,024.61億元，統計外資買賣超個股發現，賣超前十名中高達7檔ETF，賣超主動中信台灣收益（00406A）16萬9,622張最多，不過，外資買盤青睞航空雙雄，買超華航（2610）47,826張，居外資買超冠軍。

台股連日重挫 金管會提2數據強調風險可控、緊盯股市波動

台股連日下跌，今天終場大跌1374.19點，跌幅3.2%。金管會指出，南韓股市跌幅5.52%、日本跌2.05%、上海綜合...

台股融資需再減600億 富邦投顧：第四季台股落在40000-50000點區間

台股今日重挫1374點，摜破42000點大關，富邦投顧總經理陳永俊表示，台股從高點回落約17%，但融資餘額減幅不到11%，顯示市場籌碼尚未清洗乾淨，預估融資至少還要再減少500億至600億元，下周恐持續面臨融資斷頭賣壓，壓抑台股反彈動能。不過，他認為台股基本面仍佳，第四季指數預估落在40000點至50000點之間，投資人不必過度悲觀。

台股一個月慘跌8千點 10月和前10月外資賣超創最慘單月和同期紀錄

台股一個月內慘跌8千點，也使外資賣超刷新史上紀錄。金管會今日公布最新的外資買賣超及匯出入統計數據顯示，115年10月單月外陸資賣超上市櫃股票9421.80億元，創下自111年以來單月第1大賣超，同期第1大賣超的新紀錄，而且115年截至10月底，今年前十月累計賣超2兆2947.10億元，亦為111年以來同期第1大累計賣超。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。