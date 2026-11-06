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就市論勢／先進封測、光通訊 可留意

經濟日報／ 葉穎娟（野村積極成長基金經理人）

盤勢分析

台股歷經近一個月修正，油價、美債殖利率及AI資本支出等疑慮已逐步反映在股價上，市場風險偏好趨於謹慎。隨美國期中選舉不確定性消退，部分利空因素有望緩解，年底前盤勢可望轉向中性偏多，惟外資動向仍是短期市場重要變數。

近期市場關注AI資料中心建置進度及電力供應瓶頸，擔憂算力無法如期投入營運，延緩資本回收並影響後續投資意願。不過，大型雲端服務業者持續擴大投資，且電力供應問題預期在期中選舉後各州有因應措施可解，2027年建置可能加速。

投資建議

產業布局上，看好AI科技龍頭及算力相關供應鏈，包括先進封測、半導體設備、伺服器零組件、PCB、CCL、ABF、散熱、電源供應器、光通訊及被動元件等族群。

操作上可留意企業因擴大資本支出或募資需求出現的股價修正機會，避免追逐短期題材，並比較不同企業的獲利成長性與評價合理性。後續財報及營運展望將陸續公布，應以實際營收、獲利表現及中長期競爭力作為持股調整依據，掌握下一階段AI產業升級商機。

封測 光通訊 算力

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