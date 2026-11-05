台股融資需再減600億 富邦投顧：第四季台股落在40000-50000點區間

台股今日重挫1374點，摜破42000點大關，富邦投顧總經理陳永俊表示，台股從高點回落約17%，但融資餘額減幅不到11%，顯示市場籌碼尚未清洗乾淨，預估融資至少還要再減少500億至600億元，下周恐持續面臨融資斷頭賣壓，壓抑台股反彈動能。不過，他認為台股基本面仍佳，第四季指數預估落在40000點至50000點之間，投資人不必過度悲觀。

陳永俊指出，除了融資賣壓，國際股市也是台股短線面臨的另一項壓力。過去帶動全球科技股上漲的費城半導體指數已回測年線，韓國股市更早在10月中旬跌破年線，反觀台股年線約在38000點至39000點附近，仍有一段距離。

他認為，40000點附近將是台股相對重要的支撐位置，但在短期大幅修正後，不宜期待立即出現強勁反彈。若第四季能反彈回先前50000點的高點，已經是不錯的表現，後續仍須觀察國際股市能否回穩。

不過，陳永俊強調，台股並非沒有基本面支撐。目前AI晶片生產及設備安裝計畫大致確定，明年台灣供應鏈訂單沒有太大問題，市場真正擔憂的是2027年以後AI資本支出能否延續成長。

從企業獲利來看，第三季金融及傳產獲利不如第二季，但AI企業獲利遠超預期，帶動整體企業第三季獲利可能較第二季成長3%至5%。預估今年台股企業獲利有望逼近7.9兆元，明年更可能達到9.8兆元。

陳永俊指出，以目前市值及明年預估獲利計算，台股本益比僅約15倍，低於長期平均的16至17倍，評價相對便宜。加上歷年11月至隔年2月原本就是股市上漲機率較高的時期，目前可能已接近本季相對低檔，對後市不必過度悲觀，但仍應採取逢低承接、不急於進場的策略。

至於產業布局，陳永俊認為，金融股可望成為後續台股反彈的重要力量，塑化股則須觀察國際油價及產品利差變化，若油價維持高檔、產品報價改善，也有表現機會。