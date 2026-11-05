台股一個月慘跌8千點 10月和前10月外資賣超創最慘單月和同期紀錄

台股一個月內慘跌8千點，也使外資賣超刷新史上紀錄。金管會今日公布最新的外資買賣超及匯出入統計數據顯示，115年10月單月外陸資賣超上市櫃股票9421.80億元，創下自111年以來單月第1大賣超，同期第1大賣超的新紀錄，而且115年截至10月底，今年前十月累計賣超2兆2947.10億元，亦為111年以來同期第1大累計賣超。

統計也顯示，115年10月單月份外陸資淨匯出64.61億美元，則為自111年以來第2大匯出，同期（同月）第1大淨匯出紀錄，不過115年截至10月底累計淨匯入1019.29億美元，仍為111年以來同期第1大累計淨匯入紀錄。

金管會也指出，今日台股跌幅3.20%，成交量約9260.24億，尚介於同時段亞洲主要股市之間，跌幅小於南韓的5.52%，高於日本的2.05%。截至115年11月4日，信用交易之整戶擔保維持率為167.42%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.42%。