台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至、4萬點成關鍵

台股5日重挫1,374.19點，收在41,574.72點，跌破42,000點關卡，投資人關心台股何時止跌、年底能否重返5萬點。富邦投顧總經理陳永俊5日表示，短期台股反彈壓力仍大，預估第4季指數將在4萬至5萬點區間震盪，隨著年線逐步上揚，4萬點附近可望成為相對低點，但短線不宜期待大幅反彈，若年底前能接近前波高點或觸及5萬點，已是相當不錯的表現。

陳永俊指出，近期台股修正主要受到AI投資前景疑慮及國際科技股走弱影響。從美國科技巨頭第3季財報來看，企業獲利及股價表現開始分化，不再呈現一致性亮眼的成績，加上美國期中選舉後政策可能出現變化，市場開始擔憂2028年以後AI基礎建設投資速度放緩，進而影響相關供應鏈需求。

籌碼面也是短期台股面臨的壓力。陳永俊分析，台股自高點回落至5日盤中低點，跌幅已達17%，但截至4日融資餘額減幅仍不到11%，估計還有約500億至600億元的融資需要消化。由於台股採T+2交割制度，近期連續重挫可能引發後續融資斷頭賣壓，壓抑大盤反彈動能。

此外，費城半導體指數已回測年線，韓股先前也跌破年線，相較之下，台股距離年線仍有一段距離。陳永俊認為，在國際科技股走弱、美元偏強及外資操作轉趨保守下，台股短期反彈恐較為吃力。不過，若後續不是持續急跌，而是逐步震盪整理，隨著年線緩步上揚，4萬點整數關卡及前波約39,000多點的低點，可望提供支撐。

儘管短線壓力不小，陳永俊強調，台股基本面仍相當穩健。目前AI相關晶片已陸續投產，設備安裝及訂單排程大致確定，台灣供應鏈今年及明年的訂單沒有太大問題，真正需要觀察的是後續AI資本支出是否逐漸接近高峰。

企業獲利方面，原先預期第3季金融及傳產獲利可能較第2季回落，但AI相關企業表現優於預期，初估第3季台股整體獲利反而較第2季成長3%至5%，有望再創新高。富邦投顧預估，今年台股整體獲利有機會達7.9兆元，明年進一步成長至9.8兆元。

陳永俊表示，以目前台股市值及明年預估獲利換算，本益比約15倍，低於長期平均的16至17倍，從長期投資角度來看，評價已相對便宜。因此，投資人不必對後市過度悲觀，可以採取逢低分批承接策略，但國際股市變數仍多，不宜急著進場。

展望明年初，陳永俊指出，根據歷年統計，每年11月至隔年2月是台股上漲機率較高的期間，目前指數已處於第4季預估區間相對低檔，因此對明年2月以前的台股走勢，仍可抱持正向看法。